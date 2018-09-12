Солдаты азербайджанской армии. Фото © Фото: АР пресс-служба Минобороны

12 сентября 2018, 09:32

Азербайджан заявил о 90 пулеметных обстрелах за сутки

Вооруженные силы Армении за сутки 90 раз нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября азербайджанская сторона заявила о 84 обстрелах своих позиций, а днем ранее - о 95 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 11 сентября по утро 12 сентября режим прекращения огня был нарушен 90 раз, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, Мунджуглу в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, уточнило оборонное ведомство.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах на 08.50 мск 12 сентября.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года сторонами карабахского конфликта после его обострения,  не остановило противостояние, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта велись каждые сутки в течение двух лет, прослеживается в инфографике "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

На тематической странице "Карабах: худой мир или война"Кавказский узел" следит за положением дел в зоне карабахского конфликта. С материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?" можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 сентября 2018, 10:16

12 сентября 2018, 09:32

12 сентября 2018, 08:34

  • Депутаты поспорили о легализации выращивания марихуаны в Грузии

    Правительство Грузии подготовило законодательную инициативу, которая разрешает производство марихуаны для фармацевтических и косметических средств на экспорт. Появление законопроекта преждевременно, он лоббирует интересы определенных людей, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

12 сентября 2018, 07:31

12 сентября 2018, 06:10

  • Приговор калмыцкому хореографу Джиргалу Номинханову оставлен в силе

    Верховный суд Калмыкии оставил в силе приговор Малодербетовского районного суда, приговорившего известного в республике хореографа Джиргала Номинханова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за домогательство несовершеннолетней. Дочь осужденного заявила, что будет добиваться изменения вида наказания.

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости