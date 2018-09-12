12 сентября 2018, 09:32
Азербайджан заявил о 90 пулеметных обстрелах за сутки
Вооруженные силы Армении за сутки 90 раз нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября азербайджанская сторона заявила о 84 обстрелах своих позиций, а днем ранее - о 95 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.
С утра 11 сентября по утро 12 сентября режим прекращения огня был нарушен 90 раз, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.
Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, Мунджуглу в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, уточнило оборонное ведомство.
Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах на 08.50 мск 12 сентября.
Перемирие, объявленное в апреле 2016 года сторонами карабахского конфликта после его обострения, не остановило противостояние, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта велись каждые сутки в течение двух лет, прослеживается в инфографике "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле".
На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" следит за положением дел в зоне карабахского конфликта. С материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?" можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".