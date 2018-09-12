Азербайджан заявил о 90 пулеметных обстрелах за сутки

12 сентября 2018, 09:32

Вооруженные силы Армении за сутки 90 раз нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября азербайджанская сторона заявила о 84 обстрелах своих позиций, а днем ранее - о 95 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 11 сентября по утро 12 сентября режим прекращения огня был нарушен 90 раз, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, Мунджуглу в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, уточнило оборонное ведомство.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах на 08.50 мск 12 сентября.