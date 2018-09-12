Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Кубани

12 сентября 2018, 07:31

Спасатели предупредили о высоком риске пожаров на территории Краснодарского края до 14 сентября.

По данным МЧС, чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться в восточной части края сегодня, а также 13 и 14 сентября.

Жителям и гостям Кубани в эти дни следует быть осторожными - разводить костры только на открытых площадках, не пользоваться огнем вблизи сухих деревьев и травы, а также избегать долгого пребывания на солнце, чтобы не получить тепловой удар, сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в расположенном в восточной части Кубани городе Гулькевичи +26 градусов, облачно, скорость ветра составит 3 метра в секунду. Днем 13 сентября воздух прогреется до +29 градусов, будет ясно, скорость ветра составит до 5 метров в секунду. Днем 14 сентября температура воздуха поднимется до +37 градусов, будет переменная облачность, скорость ветра достигнет 9 метров в секунду.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.