12 сентября 2018, 04:12

Дагестанские искусствоведы осудили агрессию в отношении Егора Крида

Спор вокруг концертов Егора Крида в Махачкале служит "агрессивной рекламой" как исполнителю, так и его оппонентам, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские искусствоведы.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября лейбл Black Star, организатор концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объявил об отмене их выступлений, объяснив это неспокойной обстановкой в регионе и желанием не рисковать безопасностью зрителей. Уроженец Дагестана, боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов назвал отмену концерта "невеликой потерей". Исполнитель и продюсер Тимати 10 сентября призвал Хабиба Нурмагомедова быть толерантным и уважать чужое мнение.

Отметим, что в середине августа Хабиб Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в столице Дагестана. Высказывания спортсмена вызвали полемику в соцсетях, в результате которой Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.

Ни о какой клерикализации в Дагестане речь не идет, скорее наоборот, сказал 11 сентября корреспонденту "Кавказского узла" выпускник мастерской Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой на Высших курсы сценаристов и режиссеров, дагестанский художник и режиссёр Мурад Халилов.

«В 2000 - начале 2010 годов можно было связать процессы, в том числе в искусстве, с усилением религиозного влияния. Сейчас же, наоборот, идёт секуляризация. До прихода к власти Абдулатипова большее количество людей были внимательны к религиозным вопросам — соответствует то или иное в искусстве религии. Например, часто поднимались вопросы, что можно рисовать, что нет; что можно снимать на видео; разрешено ли музыку использовать в фильмах и так далее. Шло это во многом и от недостаточного знания самой религии. Сейчас же, по моему убеждению, остроты этих вопросов в Дагестане нет», - пояснил Халилов.

По его словам, в общественном мнении «маятник качнулся в другую сторону».

«И молодежи в мечетях поубавилось, и девушек и женщин в закрытых мусульманских одеждах меньше стало. Волна в другую сторону пошла», - полагает режиссёр.

Говоря о «современном искусстве» в Дагестане, Халилов отметил, что мало кто этим занимается, и мало кто знает об этом.

«На пальцах можно пересчитать, кто, к примеру, видео-арт снимает, и столько же человек в курсе этого. При этом ранее в Дагестане всегда существовала своя современная музыкальная культура. Свой рок, свой джаз. И некоторые вещи похлеще Крида. К примеру, даже матом пели. Но на это никто не обратил внимания. Потому что это андеграунд, известный узкому кругу людей, «варились» они в своих субкультурах. А в связи с Кридом просто шумиха поднялась из-за вмешательства Хабиба Нурмагомедова и его почитателей. Потому что он сказал, и это стало обсуждаемым. А так бы и на Крида в Дагестане никто бы не обратил внимания», - считает Халилов.

Протестующим против концерта Крида стоило бы объединиться против более важных проблем

«Агрессивная реклама» подогревает интерес к Криду, считает директор Музея истории Махачкалы, искусствовед Зарема Дадаева.

«Я, возможно в силу разницы в поколениях, и не слышала о певце Егоре Криде раньше. Но теперь, после такой агрессивной рекламы, мне и самой стало любопытно, о чем и как он поёт», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, в Махачкалу на протяжении многих лет приезжали самые разные исполнители от тяжелого рока до поп-музыки и не вызывали такого ажиотажа и скандалов.

«Городская среда разнородна и предполагает выбор, в том числе и досуга. Каждый волен выбирать то, что ему по душе. Культура - это многоярусное явление. И каждого вида культуры есть свои почитатель и свой зритель. Не думаю, что выступление артиста должно вызывать такую агрессию. И здесь речь не об уровне и качестве его исполнения. Они могут быть спорными. Речь о том, с каким вдохновением и готовностью собираются под общие знамёна противники этого исполнителя», - пояснила искусствовед.

Она предлагает тем, кто выступил против концертов, объединиться против намного более важных и губительных для дагестанского общества проблем.

«Если есть желание и воля сделать что-то хорошее, полезное, почему бы не выйти всем вместе и не устроить, к примеру, очистку города, чтобы Махачкала перестала быть одним самых грязных городов России. Или собраться и сохранить свои родовые разрушающиеся аулы. Или придумать, что нам всем делать с тем, что исчезают наши родные языки, и молодые дагестанцы перестают говорить на них. В республике много болевых точек. А в этом случае происходит выпускание пара народного негодования. Вместо того, чтобы обозначить и решить наиболее важные проблемы, такие, как бескультурие, невежество», - сказала Дадаева.

По ее мнению, в Дагестане колоссальная нехватка кадров во всех областях жизнедеятельности.

«Не хватает по-настоящему грамотных, образованных людей. У многих корочки о высшем образовании легковесные. По моему мнению, мусульманин, в первую очередь, должен быть культурной, образованной и воспитанной личностью. А так получается лицемерие и ханжество. Я бы на месте остального мира так бы и подумала, что в Дагестане — Средневековье», - заявила Дадаева.

Отметим, что отмена концерта Егора Крида и Doni в Махачкале - не единственный подобный случай. Ранее общественные и религиозные деятели в Ингушетии и Дагестане поддержали решение властей региона отменить прокат киноленты "50 оттенков серого", содержащей в себе большой объем сцен сексуального характера. Между тем в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае прошли премьерные показы фильма. В апреле этого года жители Северной Осетии выразили недовольство из-за запланированного концерта Ольги Бузовой, и поп-певица отменила выступление во Владикавказе.

Примечание:

"Депутат заявил о протестах жителей Северной Осетии против концерта Бузовой", "Участники проекта "Стоп Харам" озаботились нравственностью московских мусульман", "Universal потребовала разрешить прокат "На 50 оттенков темнее" во Владикавказе".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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