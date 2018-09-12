Евкуров сменил трех министров в правительстве Ингушетии

12 сентября 2018, 01:15

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров изменил состав правительства республики, поддержав кандидатов, представленных премьер-министром Зялимханом Евлоевым.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров утвердил в должности премьер-министра республики Зялимхана Евлоева. Кроме того, своим указом он сократил количество вице-премьер-министров в правительстве республики с 8 до 5.

Евкуров по итогам голосования депутатов парламента, которое произошло 9 сентября, в третий раз занял пост главы Ингушетии. Его кандидатуру поддержали 26 парламентариев. Биография Юнус-Бека Евкурова опубликована в разделе "Кавказского узла" "Персоналии".

Согласно указам Юнус-Бека Евкурова, три министерства получили новых руководителей.

"Место руководителя Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства займет Осман Вышегуров... На этом посту он сменит Рашида Цурова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ингушетии 11 сентября.

Мухамеда Гагиева на посту министра сельского хозяйства и продовольствия сменит Хизир Галаев, а Руслан Могушков станет министром имущественных и земельных отношений вместо Магомеда Могушкова.

"Продолжат работу в новом кабмине Муслим Яндиев (руководитель регионального Миннаца), Юсуп Костоев (Министр образования), Марем Арапханова (Министр здравоохранения)", - говорится в сообщении.

Также сохранили свои должности руководитель ГС ЗАГС Ингушетии Мадина Барахоева, начальник Управления по организации деятельности мировых судей Багаудин Муцольгов и начальник Главного управления "Ингушавтодор" Батыр Хаматханов.

"Кабмин будет полностью сформирован до конца недели", - говорится в обнародованном 10 сентября на сайте главы республики заявлении.

Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики возглавит Ислам Оздоев, а первым вице-премьер-министром остается Багаудин Оздоев, уточнила пресс-служба Евкурова.

Напомним, кандидатуру Юнус-Бека Евкурова на пост главы Ингушетии на рассмотрение парламента республики внес президент России Владимир Путин.