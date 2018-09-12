Уроженец Чечни арестован по делу о нападении на депутата Госдумы

12 сентября 2018, 00:08

Задержанный в Чечне по подозрению в избиении депутата Государственной думы Ибрагим Дудаев арестован до 9 октября.

Решение об аресте принял 11 сентября Таганский суд Москвы.

"Постановлением суда в отношении Дудаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября", - сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, которую цитирует "Интерфакс".

Она также уточнила, что Дудаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 116 ("Побои") и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Нападение на депутата Сергея Жигарева, в результате которого он получил травмы, произошло 8 июля на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС.

Дудаев, который после инцидента находился на территории Чечни, был этапирован в столицу 10 сентября и уже дал показания на бывшую девушку депутата, которая подозревается в краже крупной суммы денег, уточняет агентство "Москва".

"Кавказский узел" не располагает комментариями Ибрагима Дудаева или его представителей. На сайте ЛДПР и на странице Сергея Жигарева в Facebook также пока нет комментариев относительно ареста Дудаева.