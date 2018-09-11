Студент заподозрен в нападениях с кислотой на ставропольских девушек

11 сентября 2018, 18:14

Задержанным по подозрению в нападении на трех несовершеннолетних девушек в Буденновске, получивших химические ожоги от кислоты, оказался студент медицинского колледжа, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня 2017 года в Буденновске две девушки 15 и 16 лет были госпитализированы с химическими ожогами после того, как неизвестный мужчина на велосипеде облил их кислотой. Позже выяснилось, что несколькими днями ранее, 20 июня, нападению подверглась еще одна несовершеннолетняя девушка. Ее также облили кислотой.

По факту нападения на трех девушек в Буденновске было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Розыск подозреваемого в нападении на девушек продолжался более года, сообщили Следственный комитет.

"Им оказался 19-летний житель города Буденновска, являющийся студентом медицинского колледжа", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления СК Ставропольского края.

В настоящее время подозреваемый задержан, своей вины он не отрицает. По словам молодого человека, он "вымещал злобу и агрессию".

"Образцы (ДНК - прим. "Кавказского узла") задержанного совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что одну из пострадавших в Буденновске девушек было решено оперировать в Италии.