Азербайджанский активист заключен в карцер после начала голодовки

11 сентября 2018, 17:13

Активист партии Народного фронта Азербайджана Мурад Адилов, пятый день голодающий в колонии, переведен в карцер, сообщил брат заключенного. В Пенитенциарной службе заявили, что Адилов отказался от голодовки.

"Кавказский узел" информировал, что 5 сентября суд в Баку отказал Мураду Адилову в условно-досрочном освобождении. По словам его брата Натига Адилова, заключенный в знак протеста объявил голодовку с 7 сентября.

14 мая 2015 года Мурада Адилова признали виновным в хранении наркотиков и осудили на шесть лет. Брат Мурада Адилова Натиг является обозревателем газеты "Азадлыг" и ведущим вещающей по спутнику телепрограммы "Азербайджанский час", он член Национального совета демократических сил и сотрудник партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Натиг Адилов связал уголовное преследование брата со своей профессиональной и оппозиционной деятельностью, а после ареста Мурада Адилова эмигрировал из страны.

Вечером 10 сентября Мураду Адилову удалось через других осужденных передать родным, что после объявления голодовки его заключили в карцер, сообщил Натиг Адилов корреспонденту "Кавказского узла". "У него возникли проблемы со здоровьем. Он просил, чтобы его посетили представители Международного комитета Красного Креста", - сказал брат заключенного.

Мурад Адилов длительное время оставался без адвоката, но после объявления им голодовки его защитником стал Бахруз Байрамов. Адвокат намерен посетить своего подзащитного в ближайшие дни, сообщил Натиг Адилов. По его данным, Байрамов подаст апелляцию на отказ досрочно освободить Мурада Адилова. Комментариями самого Байрамова "Кавказский узел" не располагает.

Адвокатом Мурада Адилова был Ялчин Иманов. В ноябре 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия Иманова и инициировал судебную процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Это решение коллегии адвокатов - месть за огласку данных о нарушениях прав человека, заявил комиссар Совета Европы по правам человека, который призвал власти Азербайджана прекратить давление на адвокатов.

Глава отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов опроверг информацию о голодовке Мурада Адилова. "После распространения в СМИ информации о голодовке мы прояснили данный вопрос. Оказалось, что наши сотрудники поговорили с ним и убедили его отказаться от голодовки", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Садыгов.

При этом он отказался отвечать на вопрос о заключении Адилова в штрафную камеру. "Информация о перемещениях осужденных не разглашается", - пояснил Мехман Садыгов.

Представитель Пенитенциарной службы отметил, что сотрудники Красного Креста периодически посещают места заключения. "По этому вопросу нет проблем", - заверил Садыгов. В пресс-службе Бакинского представительства Красного Креста корреспонденту "Кавказского узла" отказались давать комментарии, заявив, что имена посещаемых ими заключенных не разглашаются.

"Кавказский узел" не имеет возможности проверить, голодает ли Мурад Адилов.

Напомним, что правозащитная организация Amnesty International включила Мурада Адилова в список политзаключенных, обнародованный в июне 2016 года.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" содержится материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".