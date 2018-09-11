Обращение к Кадырову подняло проблему поборов в школах Чечни

11 сентября 2018, 14:02

Родители вынуждены покупать учебники из-за некомплекта в библиотеках, признала представитель Минобразования Чечни после обращения жителей региона к Рамзану Кадырову.

Как писал "Кавказский узел", родители школьников в Чечне перед новым учебным годом пожаловались на подорожание школьных принадлежностей. Они также заявили, что учителя заставляют их покупать учебники.

Обращение к Рамзану Кадырову с жалобой на поборы с родителей также было распространено в WhatsApp пользователем, представившимся жительницей села Старые Атаги Грозненского района. Информация была распространена как минимум в трех группах пользователей из числа родителей, общее число участников которых составляет 96 человек (34, 33 и 29 участников), передал корреспондент "Кавказского узла".

Автор обращения написала, что у нее двое детей-школьников. "Мало того, что форму мы купили у школы, так теперь нас вынудили тетради, дневники, ручки, все канцелярские, школьные товары покупать у школы, дабы все у учеников было одинаково, а цена этих школьных товаров в два раза превышает рыночную цену... Школу превратили в продовольственную базу, скупают товар школьный оптом и требуют родителей выкупать его, да еще сроки устанавливают (до вечера, до следующего дня). Где это видано, чтоб у детей были одинаковые ручки и тетради, тем более мы уже купили канцтовары в августе", - написала автор обращения от имени родителей школьников.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением из других источников информации, изложенной автором обращения к Рамзану Кадырову. При этом опрошенные "Кавказским узлом" родители из Грозного подтвердили актуальность этой проблемы.

От родителей школьников в Грозном требуют покупать тетради, рассказала 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Лиза. "Мы все еще никак не рассчитаемся со школой. До начала занятий купили там форму за 2600 для ребенка. Сейчас говорят, что надо сдать по 2000 на приобретение комплекта школьных тетрадей. Плюс надо докупать кое-какие учебные пособия, которых якобы в школьной библиотеке нет. Это рабочие тетради по родному языку. Книги детям выдали, а рабочие тетради – нет. У меня четверо детей учатся, даже не знаю, как быть", - посетовала женщина.

Она уточнила, что сама не обращалась куда-либо с жалобами на поборы, поскольку считает это "бессмысленным". "Что толку жаловаться? Все равно никто ничего не сделает, и никого не накажут. Несколько месяцев назад родители учеников школы в Новогрозном пожаловались на директора школы за поборы, и что? И местная администрация, и Минобразования назвали это сообщение ложью. Если я буду жаловаться, то только создам проблемы для своих детей", - сказала грозненка.

В мае жители поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района пожаловались на поборы и принуждение к покупке школьной формы в местных школах. Власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные. Министр образования призвал пользователей "ради Аллаха" не распространять "недостоверную информацию". Прокуратура не выявила ни одного факта поборов в школах Гудермесского района, но местные жители сочли прокурорские проверки неэффективными.

Жительница Чечни Марха рассказала, что отдала около 2000 рублей на покупку рабочих и обычных тетрадей для своего ребенка, а теперь с родителей требуют еще по полторы тысячи рублей.

"Классный руководитель сказал, что желательно, чтобы рабочие и обычные тетради у детей были одного образца, что это как бы дисциплинирует детей, что так легче их контролировать, и мы тогда собрали по 1700 рублей. Вчера в группу родители скинули сообщение, что надо еще собрать по 1500 рублей, вроде как на нужды класса. Мол, это разовый сбор, больше ничего собирать не будут целый год, ни на праздники, ни на что-то другое. Преподносится это как дело сугубо добровольное, но понятно, что никто не захочет, чтобы его ребенок чувствовал себя в чем-то обделенным на фоне других детей, и придется снова сдавать деньги", - рассказала Марха корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Грозного Элина, чьи дети учатся в одной из школ Ленинского района, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о том, что вынуждена была отдать в школу 3500 рублей. "У меня младшая дочь пошла в этом году в первый класс. Нас, родителей, предупредили, что учебников нет, и нужно сдать 3500 рублей. Я сама воспитываю двух детей, отдала пока две тысячи, нужно еще 1500 передать в ближайшее время. Старшему ребенку все книги в школе выдали без проблем", - рассказала женщина.

Педагоги признали необходимость сбора денег с родителей

Вопросы сбора денег решаются педагогами совместно с родительскими комитетами, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель одной из грозненских школ Лариса.

"Говорить о каких-то поборах с родителей учащихся неправильно. Вопросы, касающиеся сбора денежных средств на те или иные цели, например, приобретение комплектов школьных тетрадей или пособий, решаются совместно с родителями. Для этого в каждом классе есть свой родительский комитет. Мы тоже собирали деньги на приобретение отдельных учебных тетрадей и пособий, чтобы потом у детей не возникали проблемы. К тому же родителям это обходится дешевле, чем покупать на рынке. Все средства мы расходуем абсолютно прозрачно, под контролем родительского комитета", - рассказала педагог.

Родители школьников не обязаны приобретать книги или выделять деньги на иные нужды школы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минобразования Чечни.

"Образовательные учреждения республики в полной мере обеспечены необходимыми учебниками и учебными пособиями, и у родителей учащихся нет нужды их приобретать. Возможно, в некоторых школах и есть некомплект тех или иных книг, но это исключение. Родитель также не обязан платить деньги на какие-то нужды класса или школы, будь то ремонт, охрана и что-то еще. Если такое имеет место, то следует обратиться в министерство, и по каждому факту будет приведена проверка, а виновные привлечены к ответственности", - подчеркнула представитель министерства.

При этом чиновница признала, что "в отдельных случаях" родители должны сами приобретать пособия. "Книги обычно выдаются вместе с рабочими тетрадями по предмету. Но бывает и некомплект, поскольку рабочие тетради приходят в негодность, или же не все их возвращают в библиотеки школ, и тогда родителям предлагают их докупить. Плюс дневники, атласы, тетради, ранцы и школьные принадлежности тоже приобретают родители", - сообщила представитель Минобразования.