Врачи назвали критическим состояние пострадавшего в Тбилиси ребенка

11 сентября 2018, 12:34

Один из трех раненных при обрушении стены здания в Тбилиси помещен в реанимацию, сообщили сегодня врачи.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября три подростка получили травмы при обрушении стены гаража на Гардабанском шоссе в Тбилиси. Одному из детей понадобится сердечно-легочная реанимация, сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

Один из трех пострадавших детей, по данным врачей, по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

По словам главы департамента анестезии и критической медицины, при поступлении в больницу у мальчика, получившего травму головного мозга, остановилось сердце, но врачам удалось его реанимировать. Сейчас ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания, пишет "Новости-Грузия".

Еще одному из пострадавших детей потребовалась хирургическая операция, уточняет издание.