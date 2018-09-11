11 сентября 2018, 12:34

Врачи назвали критическим состояние пострадавшего в Тбилиси ребенка

Один из трех раненных при обрушении стены здания в Тбилиси помещен в реанимацию, сообщили сегодня врачи.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября три подростка получили травмы при обрушении стены гаража на Гардабанском шоссе в Тбилиси. Одному из детей понадобится сердечно-легочная реанимация, сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

Один из трех пострадавших детей, по данным врачей, по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

По словам главы департамента анестезии и критической медицины, при поступлении в больницу у мальчика, получившего травму головного мозга, остановилось сердце, но врачам удалось его реанимировать. Сейчас ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания, пишет "Новости-Грузия".

Еще одному из пострадавших детей потребовалась хирургическая операция, уточняет издание.

Примечание:

"Двое детей утонули на востоке Грузии", "На грузинское село сошел оползень", "Двое туристов из Латвии эвакуированы с занесенного снегом перевала в Грузии".

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