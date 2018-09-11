Ереванцы сообщили о затянувшейся проблеме с вывозом мусора

11 сентября 2018, 11:36

В столице Армении мусорные контейнеры не вывозятся в должном объеме, заявили жители города. Компании-оператору "Санитек" выписан второй за два месяца штраф, заявил представитель мэрии Еревана.

Как писал "Кавказский узел", жители Еревана пожаловались на неприятный запах и мусор на площадках. По данным администрации Еревана, оператору по вывозу мусора, компании "Санитек", по итогам июля был назначен штраф в размере около 25 тысяч долларов за некачественные услуги.

Ситуация с мусором за последние месяцы никак не изменилась в лучшую сторону, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Еревана.

Во дворе "мусорные баки всегда стоят переполненные, а вокруг них мыши и крысы", заявила жительница административного района Арабкир Лусине Саадян. "Сказать, что мусор не вывозится, было бы не правильно. Конечно, он вывозится, но, видимо, такого количества вывоза, сколько компания "Санитек" осуществляет, не хватает. Баки переполнены, жители вынуждены бросать мусор рядом, прямо на асфальт", - отметила Саадян.

Другая жительница Еревана назвала "жуткой" ситуацию с мусором рядом с детским садиком по улице Гюльбенкяна, куда она каждый день водит своего ребенка.

"Я не понимаю, как можно допускать подобное? Рядом жилые дома, рядом детский садик, это зловоние по всему району стоит. Это же антисанитария!" - возмутилась женщина.

"Мусора во дворах и на улице возле мусорных баков настолько много всегда, что мимо невозможно пройти. В такую жару, особенно в нашем районе, где зеленых зон слишком мало, просто дышать нечем", - заявил житель района Малатия Марат Мигранян.

По его словам, проблему нужно решать. "Если компания не справляется со своей задачей, не предоставляет надлежащие по договору услуги, городским властям просто нужно расторгнуть с ним договор и объявить тендер. Причем, нужно, чтобы не одна компания обслуживала город, а несколько. В условиях конкуренции эти компании уж постараются работать беспечно, чтобы не выбыть", уверен он.

Мэрия Еревана оштрафовала "Санитек" на 25 тысяч долларов

В результате проверок в компании "Санитек" , проведенных в августе, были выявлены многочисленные случаи ненадлежащего выполнения услуг, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы мэрии Еревана.

По словам сотрудника мэрии, составлено извещение "О невыполнении услуг" за август 2018 года и 10 сентября с компании был удержан штраф в размере 12 млн 967 тысяч 739 драмов (около 25 тысяч долларов).

""Санитек" в свою очередь объяснила невыполнение услуг тем, что в компании повреждены мусоровывозы, мусорные контейнеры, очень много в городе подожженных урн, а на мусорной свалке нет необходимых условий. Мэрия предупредила компанию, что необходимы дополнительные инвестиции для устранения этих проблем и, если "Санитек" не пойдет на это, столичный муниципалитет будет вынужден пойти на более жесткие шаги, предусмотренные в договоре", - подчеркнул сотрудник пресс-службы мэрии Еревана.

Помощница генерального директора компании "Санитек" Кристине Ованнисян отказалась от комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"На этой неделе планируется пресс-конференция директора. Ввиду этого я не буду комментировать, лучше дождаться пресс-конференции, на которой можно будет получить ответы на все интересующие вопросы", - заявила Ованнисян.