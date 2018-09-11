Пациенты в коридоре больнице Тбилиси. Фото © Sputnik / STRINGER https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180911/242046886/Obrushenie-garazha-v-Tbilisi---odin-iz-podrostkov-v-kriticheskom-sostoyanii.html

11 сентября 2018, 08:39

Три подростка пострадали при обрушении здания в Тбилиси

Состояние одного из трех детей, получивших травмы при обрушении стены гаража на Гардабанском шоссе в Тбилиси, тяжелое, сообщил Минздрав Грузии.

Инцидент произошел вечером 10 сентября в районе Самгори.

Подростков, возраст которых 13, 14 и 8 лет, доставили в больницы, передает со ссылкой на МВД Грузии "Спутник Грузия".

Двое подростков помещены в клинику Ингороква, третий – в региональную больницу на Московском проспекте, сообщает со ссылкой на Минздрав Грузии InterPressNews. По данным ведомства, один из детей находится в тяжелом состоянии.

"Прогнозировать сложно. Понадобится сердечно-легочная реанимация", - приводит слова министра здравоохранения Давида Сергеенко  "Общественный вещатель Грузии" на своем сайте. Жизни еще двоих детей ничего не угрожает, добавил министр.

"Конкретно неизвестно, почему они (дети. - Прим. "Кавказского узла") были в гараже. Это было частное здание", — цитирует главу районной администрации Самгорского района Каху Гуледани телевидение.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье - до двух лет лишения свободы, пишет со ссылкой на МВД Грузии "Новости Грузия".

"Кавказский узел" писал, что 2 июля в искусственном озере в регионе Шида-Картли Грузии утонули два подростка.

Примечание:

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