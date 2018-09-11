Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области

11 сентября 2018, 07:43

Спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров в Астраханской области до 13 сентября.

По данным ГУ МЧС по Астраханской области, чрезвычайная пожароопасность на территории региона, в том числе в областном центре, прогнозируется 11, 12 и 13 сентября.

В районах Астраханской области вероятны ландшафтные пожары, уточнило ведомство на своем сайте.

Спасатели попросили не разводить костры в лесах и не сжигать мусор на садовых, дачных участках, вблизи леса, особенно при сильном ветре.

"Кавказский узел" писал, что ранее МЧС объявляло о чрезвычайной пожароопасности на территории Астраханской области до 29 августа.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Астрахани +28 градусов, облачно, скорость ветра 7 метров в секунду. Днем 12 сентября температура повысится до +29 градусов по Цельсию, будет облачно, ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду. 13 сентября днем температура воздуха составит +29 градусов, будет ясно, ветер усилится до 6 метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.