Инициативная группа выступила против участия казаков в параде в Абхазии

11 сентября 2018, 06:51

Группа абхазских граждан выступила с обращением против участия казаков Кубанского казачьего войска в параде, посвященном 25-летию Победы Абхазии. По мнению подписавшихся под обращением, в параде имеют право участвовать только ветераны войны 1992-1993 годов, а не "продолжатели традиций своих предков, которые в XVIII-XIX веках проводили империалистическую политику покорения Кавказа". Жители Абхазии негативно восприняли обращение, отметив, что в таком случае республике нужно отказаться от помощи со стороны России.

14 августа 1992 года, Госсовет Грузии отменил постановление о независимости Абхазии и решил ввести в республику войска. Части грузинской Национальной гвардии вошли в середине августа 1992 года на территорию Абхазии и начали продвигаться в сторону Сухуми под предлогом защиты железнодорожного сообщения. Непосредственно перед вводом войск Верховный совет Абхазской АССР, восстановив Конституцию Абхазии 1925 года, провозгласил независимость республики. Этому предшествовало аналогичное решение по поводу основного закона Грузии - еще в апреле 1991 года Верховный совет Грузии под председательством Звиада Гамсахурдии принял акт о государственной независимости, заявив о юридической силе Конституции Грузинской Демократической Республики 1921 года. В Конституции 1921 года статус Абхазии в составе Грузии зафиксирован не был. Активные боевые действия продолжались в Абхазии до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Инициативная группа в Абхазии разместила в социальной сети Facebook обращение к местным властям, заявив, что считает недопустимым участие казачьих организаций в национальных праздниках, в том числе в параде Победы и Независимости 30 сентября.

По данным на 06.00 мск 11 сентября под обращением стоит 169 подписей.

В письме, адресованном президенту, премьер-министру и министру обороны говорится о том, что участие казаков в параде Победы «является провокацией и предательством памяти всех защитников не только Апсны (Абхазия, "Страна Души" - прим. "Кавказского узла"), но и всего Кавказа».

«На участие в параде Победы и Независимости имеют право исключительно ветераны Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг.», - говорится в обращении.

Подписавшиеся считают, что кубанские казаки являются продолжателями традиций своих предков, которые в XVIII-XIX веках проводили империалистическую политику покорения Кавказа путём уничтожения и депортации их предков.

«В страшном сне могло приснится потомкам махаджиров (переселенцы-черкесы с Северного Кавказа в Османскую Турцию, выселившиеся во второй половине XIX века - прим. "Кавказского узла") и тех, кто уцелел в результате империалистической кровавой политики Российской империи, что, будучи независимы, абхазы добровольно оденут на себя казачьи погоны! Как граждане Апсны и потомки тех, кто защищал свою землю от имперского агрессора, считаем невозможным участие казачьих организации в наших национальных праздниках», - отметили подписанты.

"В 1992 году казаки кровью искупили вину предков"

Верховный Атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко назвал данное обращение провокацией и считает, что оно не является мнением всего народа Абхазии.

«Прежде, чем говорить о ком-то, пусть обратят внимание на многих дезертиров, вместо которых погибли добровольцы, в том числе и казаки... Абхазия – это не казачий край. И то, что происходило в XVIII и XIX веках – это очень прискорбно. Но в 1992 году казаки кровью искупили вину своих предков, и меч раздора был похоронен», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

«Казаки будут принимать участие в параде 30 сентября, кто бы что не говорил», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" атаман Сухумского особого Казачьего отдела Кубанского Казачьего войска Роман Рабая.

По его словам, в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовало более 900 казаков, около 100 погибли. Всего в Абхазии насчитывается около 1 000 казаков, из них 400 состоит в Сухумском особом Казачьем отделе Кубанского Казачьего войска.

«Мы не лезем ни в какую политику. Казаки выполняют требования Верховного главнокомандующего, министра обороны. Нашей задачей является защищать народ», - добавил он.

"Стыдно перед памятью добровольцев, которые погибли во время грузино-абхазской войны"

Журналист и фотограф Ибрагим Чкадуа на своей странице в социальной сети Facebook написал, что ему стыдно перед памятью добровольцев, которые погибли во время грузино-абхазской войны, в том числе и на его глазах.

«Что за новая инициатива с недопуском на парад казачьей колонны?! Уже всё арсеналы самовыражения закончились? Неблагодарность - страшный поступок... Не надо было тогда пускать казаков воевать вместе с нами, и гуманитарку от них не принимать ни во время войны, ни в блокаду многолетнюю. Тогда и от России откажитесь, от ее защиты, помощи и ее туристов, она же правопреемница Российской империи. Но перед этим перестаньте ездить лечиться и торговать в Грузию. Это очень вредная инициатива и не знаю, чего в ней больше, недальновидности или вредительства… Говорите за себя, а не за весь народ», - написал Чкадуа.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона Алексей Ломия призвал подписантов «не мусолить тему и быть элементарно благодарными к тем, кто воевал».

«Для тех, кто не в курсе! Возьмем только последнее наступление на Сухум. Гумисту перешло 1 800 человек! Всего! Это те, кто пробил дорогу, обеспечил проход остальным войскам! Так вот, вместе с Сухумским батальоном мост перешел взвод казаков! Это в то время, когда многие абхазы наблюдали за происходящим в комфортных квартирах, в Москве, в Сочи, в Питере, ожидая, когда эти ненормальные автоматчики освободят Родину. Чтобы потом дербанить Абхазию!», - написал он на своей странице в Facebook.

"Проще найти группы виновных, на кого можно было бы повесить собственный распад"

Абхазский журналист Антон Кривенюк назвал происходящее абсурдом.

«А зачем было принимать признание от страны-колонизатора? Точнее, у страны-наследницы колонизатора? Однако не могу сказать, что меня трогают такие демарши. Мне, зная, что происходит в Абхазии, понятна природа таких явлений. Человеческой психологии свойственно искать внешних и внутренних врагов в условиях кризисов. Кто-то должен отвечать за плохое», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что проще найти группы виновных, на кого можно было бы повесить собственный распад. По мнению журналиста, это сейчас и происходит в Абхазии.

«И мы будем видеть еще очень много такого рода кампаний по сбору подписей под чем угодно. Но это, в конечном итоге, еще один шаг к напряженности. Хотел бы обратить также внимание на то, что, помнится, во времена президента Сергея Багапш, у которого был даже советник по связям с казаками, и который в целом охотно дружил с кубанскими, в частности, казаками, никому в голову не приходило написать такую петицию. А почему? Потому что были сыты и довольны жизни. Сейчас нет», - считает журналист.

"Не надо путать ветеранов-добровольцев с членами казачьих общественных членских организаций"

Один из инициаторов письма Дмитрий Габалиа после поднятого в соцсетях скандала заявил, что в письме речь шла о казачьих общественных организациях, которым, по его мнению, не место на параде победы, а не о ветеранах-казаках.

«Не надо путать ветеранов-добровольцев с членами казачьих общественных членских организаций, с их амбициозными планами и политическими целями и задачами. Давайте обсудим и то, насколько полезны для развития абхазского государства разные казачьи организации, которые здесь преследуют свои политические цели», - сказал он на обсуждение открытого письма в Общественной палате Абхазии.