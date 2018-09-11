Представители оппозиции заявили о вбросах на участках в Волгограде

11 сентября 2018, 13:02

Вбросы бюллетеней, фальсификации при подсчете голосов и угрозы физической расправы зафиксированы в ходе выборов в Волгограде. По факту нарушений поданы жалобы, сообщили "Кавказскому узлу" представители оппозиционных партий.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября жители Волгоградской области выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Опрошенные "Кавказским узлом" представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений в день голосований на фоне низкой явки.

Согласно предварительным итогам выборов, озвученным 10 сентября избирательной комиссией Волгоградской области, в волгоградскую гордуму прошли четыре партии. Партия "Единая Россия" набрала 52,64% голосов избирателей, КПРФ - 14,65% голосов, ЛДПР и "Справедливая Россия" набрали 13,12% и 7,70% голосов избирателей, соответственно.

На избирательном участке в Волгограде произошла "явная фальсификация на 120 голосов", сообщил 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла" член окружной избирательной комиссии №8 с правом совещательного голоса Валерий Котельников.

По его словам, он уже "подал в ТИК Дзержинского района две жалобы и два заявления в полицию о фальсификации выборов, жалобы еще не рассмотрены".

Член ОИК также утверждает, что "вбросы были на 70-80 процентов участков". Так, по его данным, на одном УИК в ходе выездного голосования проголосовали 98 человек.

"Притом что на соседних УИКах в ходе выездного голосования голосовали 4-5 человек, - пояснил Котельников. – Мы ознакомились с реестром выездного голосования, запомнили несколько адресов и проехали по ним. Люди сказали, что никто не вызывал никого. А одна женщина сказала, что уже проголосовала. Получается, что она проголосовала дважды".

Подтверждений этих сведений из иных источников "Кавказский узел" пока не получил.

Кандидат в депутаты гордумы Волгограда от ЛДПР Алексей Ульянов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что готовит иски в суд по двум участкам.

"Был факт двойного голосования, вбросов... расхождения по количеству бюллетеней в урне – 640, а по количеству выданных бюллетеней – 520. То есть в урне на 120 бюллетеней больше. Мы будем требовать аннулировать итоги выборов на этих участках", - заявил он.

Наблюдатель от Ульянова Марк Батурлинский утверждает, что ему предлагали взятку в размере 10 000 рублей, чтобы он во время подсчета голосов "просто вышел на 15 минут", а после того как он отказался, "угрожали физической расправой".

"Я видел, как директор школы не могла посчитать три часа 295+75 голосов. Ибо их потом оказалось больше 500... Я видел подложенные голоса. А на требование их пересчитать (потому что их не считали) и пересмотреть мне отказали", - написал Батурлинский в 09.20 мск 10 сентября на своей странице в Facebook. При этом он не уточнил, обратился ли он в полицию по факту угроз в его адрес.

Председатель регионального отделения партии "Альянс "Зеленых" Людмила Соловьева заявила о фактах вбросов бюллетеней на двух участках в Краснооктябрьском районе. По ее оценке, был вброс бюллетеней примерно по 400 штук на каждом участке.

Она также сообщила, что уже подала жалобу в ТИК Краснооктярьского района и также намерена подать жалобу в ЦИК.

По данным на 05.20 мск 11 сентября, на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликовано 12 сообщений о нарушениях на выборах в день голосования в Волгоградской области, в том числе при подсчете голосов. В то же время на сайте избиркома Волгоградской области нет сообщений о каких-либо нарушениях во время голосования или в ходе подсчета голосов.

Сообщения о выборах, прошедших 9 сентября в регионах России, "Кавказский узел" размещает на странице "Выборы 09.09.18".