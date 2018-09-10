Отделение Сбербанка Абхазии ограблено в центре Сухума

10 сентября 2018, 23:49

Три человека в масках и с автоматами напали сегодня на отделение Сбербанка Абхазии, похитив около 200 тысяч рублей. Пострадавших нет, сообщили в МВД.

Инцидент произошел примерно в 13 часов в отделении банка, расположенном рядом с Красным мостом в Сухуме.

Три человека в черных масках и с автоматами ворвались в банк и потребовали деньги. Они похитили около 200 тысяч рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Абхазии.

По данным ведомства, в результате нападения никто не пострадал.

Видео ограбления появилось в сети. Оно доступно на Youtube, где 23.48 мск набрало 166 просмотров. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, трое людей, лиц которых не видно, врываются в помещение банка, где на тот момент находятся двое сотрудников - парень и девушка. Нападавшие прижали парня к полу, а девушка спряталась под столом. Ограбление, снятое на видео, длилось примерно 40 секунд.