10 сентября 2018, 22:29

Отец убитого в Грузии школьника объявил голодовку

Заза Саралидзе объявил голодовку с требованием отставки правительства Грузии на акции протеста "Не убивай - вместе на страже справедливости".

Как писал "Кавказский узел", акция "Не убивай - вместе на страже справедливости" прошла сегодня вечером на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента, ее участники потребовали отставки правительства Грузии

31 мая в Тбилиси начались акции протеста, вызванные несправедливым, по мнению их участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Суд частично оправдал двух обвиняемых. Инициатором акции стал Заза Саралидзе. Его сын и еще один подросток скончались 1 декабря 2017 года от ножевых ранений после драки недалеко от школы. 1 июня один обвиняемый был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы, второй - к девяти годам и девяти месяцам колонии. Однако и после этого акции не прекратились, их участники предъявляли претензии к следствию, считая, что оно покрывало настоящих убийц. Парламент Грузии 6 июня утвердил создание временной следственной комиссии, она выявила новые обстоятельства преступления. Однако отец убитого подростка посчитал, что комиссия не справилась со своей задачей, и заявил о возобновлении протестов с 10 сентября.

Отец убитого подростка на акции в Тбилиси объявил голодовку с требованием отставки правительства Грузии. Он заявил, что намерен постоянно находиться на проспекте Руставели перед зданием парламента, где будет проводить голодовку до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

"Я сегодня не уйду отсюда и буду здесь до тех пор, пока не будет восстановлена в нашей стране справедливость. Мое конкретное требование - отставка правительства. Я, Заза Саралидзе, остаюсь здесь, на проспекте Руставели, и начинаю голодовку до тех пор, пока мои требования не будут удовлетворены", - заявил он, выступая на акции протеста.

В акции "Не убивай - вместе на страже справедливости" также участвовал отец убитого в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили. Он остался с Саралидзе у здания парламента и намерен провести там ночь.

Саралидзе и Мачаликашвили призвали граждан поддержать их и утром собраться у парламента.

Напомним, житель Панкисского ущелья 19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в голову в своем доме во время спецоперации 26 декабря 2017 года. Спустя две недели он скончался в больнице. По версии силовиков, спецназовцы выстрелили в Мачаликашвили, когда он попытался бросить в них гранату. Родные убитого утверждают, что молодой человек был застрелен в постели, и неоднократно выходили на акции протеста.

Примечание:

"Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Соседи жертвы ритуального убийства в Тбилиси рассказали о ее конфликтах с дочерью", "Школьник ранен ножом в Гурийском регионе Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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