"Единая Россия" победила в Майкопе при низкой явке

10 сентября 2018, 20:29

Представители "Единой России" набрали наибольшее число голосов на выборах Совета народных депутатов Майкопа, в тройку лидеров вошли КПРФ и ЛДПР.

Как писал "Кавказский узел", на выборах Совета народных депутатов Майкопа были зарегистрированы 200 кандидатов, из них 152 по партийным спискам от партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Родина", ЛДПР, КПРФ, "Коммунисты России". Немногочисленные избиратели, пришедшие голосовать, заявили, что люди устали от выборов. Жители станицы Ханской отказались голосовать из-за отмены местного автобуса.

Явка на выборах составила 24,6% от общего числа избирателей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Центризбиркома Адыгеи Нурбий Самогов. "Всего в Адыгее работало 109 избиркомов, досрочно проголосовали всего 70 человек", - добавил он.

По словам руководителя ЦИК Адыгеи, "Единая Россия" набрала 44,4% голосов избирателей, КПРФ – 23,9%, ЛДПР – 11,9%, "Справедливая Россия" – 7,8%, "Коммунисты России" – 5,2%. Партия "Родина", за которую отдали свои голоса 3,2% избирателей, не преодолела пятипроцентного барьера и не получила мест в совете. По результатам выборов в Совет народных депутатов Майкопа, которые прошли 8 сентября 2013 года, "Единая Россия" набрала 43,6% голосов, а ее ближайшие соперники, КПРФ и ЛДПР, – 11,32% и 7,81%. Явка на выборы составила 25%, говорится в сообщении от 10 сентября 2013 года на сайте Госсовета-Хасэ Адыгеи. На местных муниципальных и сельских выборах также лидируют кандидаты от "Единой России", отметил Нурбий Самогов. На дополнительных выборах депутата в Госсовет-Хасэ Адыгеи, которые также прошли 9 сентября, победила представительница "Единой России" Светлана Романова, она набрала 49,5% голосов, сообщил Самогов. "Жалоб на нарушение законодательства о выборах в республиканский ЦИК не поступало. Выборы признаны состоявшимися", - сказал Самогов, отметив, что на участках были установлены 39 электронных комплексов обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, на семи участках имелись видеорегистраторы.

На сайте "Карта нарушений на выборах" по состоянию на 20:29 мск 10 сентября содержится четыре сообщения о нарушениях, которые произошли 9 сентября в Майкопе. В частности, сообщается о необоснованной выдаче бюллетеня для голосования. "На УИК №133 около 18 часов кандидат от КПРФ зафиксировал факт незаконной выдачи бюллетеня членом УИК с правом решающего голоса. Подозреваемый в незаконном получении бюллетеня был задержан сотрудниками полиции. По данному факту была подана жалоба в УИК. УИК материал передал в отдел МВД и по нему вынесено решение", - говорится в сообщении.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" публикует в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".