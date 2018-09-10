"Единая Россия" победила в Волгоградской области на фоне данных о нарушениях

10 сентября 2018, 13:42

Первое место на выборах в городские думы Волгограда, Волжского и Камышина заняла партия "Единая Россия", сообщил сегодня избирком Волгоградской области, подведя предварительные итоги выборов. На "Карте нарушений" движения "Голос" опубликовано не менее девяти заявлений о нарушениях в день голосования в регионе.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгоградской области 9 сентября выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В Волгограде, Волжском и Камышине прошли выборы депутатов городских дум. Всего же в области избирались 74 главы сельских поселений и 842 депутата муниципальных советов.

Представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений на выборах в Волгоградской области в день голосования. Низкая явка в регионе стала следствием разочарования избирателей во власти, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители политических партий.

Согласно предварительным итогам, озвученным сегодня избирательной комиссией Волгоградской области, в волгоградскую гордуму прошли четыре партии. При этом партия "Единая Россия" набрала 52,64% голосов избирателей, КПРФ - 14,65% голосов, ЛДПР и "Справедливая Россия" набрали 13,12% и 7,70% голосов избирателей, соответственно. Из депутатов, избираемых по 18 одномандатным избирательным округам, 17 победителей представляют партию "Единая Россия", один - Дмитрий Крылов - самовыдвиженец, отмечается в сообщении на сайте избирательной комиссии Волгоградской области.

По данным комиссии, явка избирателей на выборах в гордуму Волгограда составила 24,10%.

Согласно сообщению избиркома региона, по единому избирательному округу в гордуму Волжского прошли три партии, а в думу Камышина – четыре партии.

В Волжском первое место заняла партия "Единая Россия". Она набрала 35,19 % голосов. На втором месте – КПРФ с 28,20 % голосов. ЛДПР заняла третье место. За нее проголосовали 17,46 % избирателей. В Камышине за "Единую России" проголосовали 43,63% избирателей. На втором месте КПРФ с 18,63% голосов. На третьем – ЛДПР (16,73 %). "Справедливая Россия" набрала 14,59 % голосов и заняла четвертую строчку. В думы Волжского и Камышина по 12 одномандатным избирательным округам выбраны по 11 депутатов от "Единой России" и по одному самовыдвиженцу, отмечается в сообщении.

По информации избиркома Волгоградской области, в Волжском явка составила 21,94 %, а в Камышине – 27,14 %.

По данным на 13.30 мск 10 сентября, на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликовано девять сообщений о нарушениях на выборах в день голосования в Волгоградской области, в том числе при подсчете голосов.

"21 голос внезапно появился у "Единой России". При подсчёте голосов за "Единую Россию" было 152 бюллетеня. А в протокол внесли цифру 173 за "ЕР". Цифры других кандидатов соответствуют полученным при подсчёте", - написал наблюдатель УИК № 1023.

Одно из сообщений о нарушениях касалось вброса бюллетеней. "В списке избирателей зафиксировано 520 выдач бюллетеней (всего, включая надомников). В ящиках для голосования было обнаружено 640 бюллетеней. В протокол внесли, что по списку выдано 640 бюллетеней и обнаружено 640. Таким образом был легализован вброс", - написал наблюдатель на УИК №419.

"На участке некорректно ведётся подсчёт голосов. Бюллетени за всех кандидатов считаются одновременно", - написал наблюдатель УИК № 1010, сопроводив свое заявление видеозаписью.

На записи видно, что женщина раздает сидящим вокруг стола людям пачки бумаги и все одновременно начинают их считать. "Кавказский узел" не располагает подтверждениями данных, приведенных наблюдателем, и не может проверить подлинность приведенной видеозаписи, а также то, где именно она сделана.

По данным на 13.30 мск 10 сентября, на сайте избиркома Волгоградской области нет комментариев по поводу озвученной на "Карте нарушений" информации. Однако 9 сентября глава избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин заявил об отсутствии нарушений. "В 20.00 избирательные участки закрылись, члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. По нашим данным, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано", - процитированы слова Черячукина в сообщении от 9 сентября на сайте избиркома.