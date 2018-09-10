10 сентября 2018, 10:18

Заур Дадаев переведен в другую колонию за нарушения режима

Осужденный по делу об убийстве Немцова Заур Дадаев переведен из колонии в Иркутске в исправительное учреждение в Ангарске, где будет отбывать наказание в более жестких условиях, сообщила сегодня ФСИН.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа стало известно, что Дадаев получал взыскания за разговоры через стенку с другим заключенным, а также не расписывался в журнале назначения дежурных по камерам. Ранее агентство "Росбалт" со ссылкой на свои источники сообщало, что в колонии Дадаеву пригрозили переводом в более жесткие условия содержания после его отказа от сотрудничества со следствием.

Виновными по делу об убийстве Бориса Немцова  Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года признал Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, он приговорил их к срокам от 11 до 20 лет.

Заур Дадаев был переведен из иркутской исправительной колонии № 3, где он отбывал наказание, в колонию №2 в Ангарске, сообщает сегодня со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ ФСИН по Иркутской области Ольгу Хинданову РИА "Новости".

Исправительная колония № 2 была создана в 1950-х годах как отдельный лагерный пункт Китойлага - самого крупного лагеря СССР, силами которого в 50-х годах строился город Ангарск. Сегодня  это колония строгого режима, где отбывают впервые осужденные за тяжкие преступления, следует из информации на сайте ГУ ФСИН по Иркутской области.

Осужденный был переведен туда, так как злостно нарушал порядок в исправительном учреждении, уточнила она.

По словам руководителя пресс-службы ведомства, "по закону заключенный может находиться там сроком до одного года".

В Ангарске условия содержания Дадаева более жесткие - он находится в помещении камерного типа, пишет сегодня со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ ФСИН по Иркутской области "ИркутскМедиа".

"Он нарушал режим содержания в учреждении и никак не реагировал на какие-либо воспитательные меры... В связи с этим он должен быть помещен в единое помещение камерного типа", - приводит слова сотрудника пресс-службы издание.

На сайте ГУ УФСИН по Иркутской области на 09.50 мск сегодня информации о переводе Дадаева в колонию Ангарска нет.  

"Кавказский узел" не располагает комментариями от осужденного или его представителей относительно перевода в исправительную колонию в Ангарске.

"Кавказский узел" публикует материалы о расследовании убийства Бориса Немцова на специальной тематической странице "Немцов". Кроме того, в разделе "Справочник" опубликована статья "Чеченский след в убийстве Немцова".

Примечание:

"Заур Дадаев прекратил голодовку", "Адвокаты назвали бесполезным давление на осужденных по делу Немцова", "Приговор по делу об убийстве Немцова обжалован в ЕСПЧ". 

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