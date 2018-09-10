10 сентября 2018, 08:07

Спасатели предупредили о риске пожаров в Кабардино-Балкарии

Чрезвычайная пожароопасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии до 12 сентября, сообщило МЧС.

По данным ведомства, высокий риск возникновения пожаров прогнозируется в северо-восточных районах республики 10, 11 и 12 сентября.

Существует угроза пожаров в лесах, в камышовых зарослях озер, а также на объектах экономики и в населенных пунктах, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Спасатели просят быть осторожными с огнем - не разводить костры в лесу и на торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

"Кавказский узел" писал, что ранее МЧС предупреждало об угрозе пожаров в северо-восточной части Кабардино-Балкарии до 6 сентября. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в городе Прохладном, расположенном на северо-востоке Кабардино-Балкарии облачно, слабый дождь, температура воздуха +28 градусов, ветер скоростью 2 метра в секунду. 11 сентября дождя не ожидается, но будет облачно, температура воздуха +27, ветер усилится до 3 метров в секунду. Днем 12 сентября будет переменная облачность, столбик термометра поднимется до +28 градусов, ветер достигнет 2 метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также сервис доступен в легкой версии.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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