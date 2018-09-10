Сочинские садоводы добились подключения электроэнергии

10 сентября 2018, 06:08

Жителям садового товарищества "Золотой гребешок" в Адлере на шестые сутки дали электричество. Ресурсная компания настаивает на долге и вызывает садоводов в суд, рассказала председатель товарищества Елена Портнова.

Как писал "Кавказский узел", жители садового товарищества "Золотой гребешок" пожаловались на отсутствие электроэнергии после отключения со стороны энергетиков. По данным ресурсной компании, члены товарищества задолжали более трех миллионов рублей, однако в товариществе наличие долга отрицают.

Сообщение об отключении электроэнергии в СНТ "Золотой гребешок" поступило на sms-сервер "Кавказского узла" 7 сентября. "Садоводческое товарищество "Золотой гребешок" в Сочи пять суток без света... Долгов по текущим платежам нет. Энергетики сами придумали несуществующий долг в размере трех миллионов рублей! У нас живут дети, пенсионеры, инвалиды!" - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По мнению председателя садового товарищества "Золотой гребешок" Елены Портновой, подключению электроэнергии способствовала огласка ситуации.

"Нам стало известно, что арбитражный суд состоится по иску ПАО "ТНС энерго Кубань" 24 сентября. С нас требуют более трех миллионов якобы за кражу электроэнергии. Мы будем оспаривать этот факт, так как никому и ничего мы не должны. А то, что мы потерпели убытки от незаконного отключения электроэнергии, мы все готовы подать в суд на ПАО "ТНС энерго Кубань", - также рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Портнова.

"Мы благодарны СМИ, что мы снова со светом. Наш ребенок снова рад, что может смотреть свои любимые мультфильмы. Жизнь вернулась в свое прежнее русло. Но мы не намерены оставлять эти факты безнаказанными. Мы собрали квитанции о нанесенном нам ущербе и намерены подать в суд. У нас есть все доказательства того, что мы исправно платим за свет, и мы его не воруем. Почему нас обвиняют в этом, мы бы и хотели выяснить в суде", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать ребенка-инвалида Елена Агапова.

Другие жители товарищества подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" намерение подать в суд и потребовать компенсаций за испорченные продукты, приобретенные генераторы и топливо для них.