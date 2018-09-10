Жители Нагорного Карабаха отметили высокую конкуренцию на довыборах в парламент

10 сентября 2018, 04:14

Более 50 процентов избирателей пришли на довыборы в парламент Нагорного Карабаха в 10 и 11 избирательных округах. По словам местных жителей, эти выборы отличаются от прошлых числом участвующих в них кандидатов. Рост политической активности связан с революцией в Армении, считает руководитель оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля депутаты парламента Нагорного Карабаха Армо Цатрян и Лерник Ованисян заявили о сложении полномочий. На два вакантных места в Национальном собрании претендуют 15 кандидатов, дополнительные выборы назначены на 9 сентября.

В Нагорном Карабахе на дополнительных выборах в парламент в 10 избирательном округе проголосовали 5875 граждан, что составило 53.05%, а в 11 округе 5607 граждан или 57.63% избирателей. Согласно предварительному подсчету голосов, в 10 округе избран беспартийный Эрик Арутюнян, в 11 – представитель парламентской Демократической партии Арцаха (Нагорного Карабаха) Гегам Степанян, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ЦИК Нагорного Карабаха.

Среди кандидатов на прошедших выборах не было представителей оппозиционной парламентской партии «Национальное возрождение». Из восьми кандидатов в 10 избирательном округе один является представителем партии АРФ «Дашнакцутюн», остальные – беспартийные. Из семи кандидатов в 11 округе один кандидат от парламентской Демократической партии Арцаха (Нагорного Карабаха), один - представитель Либерал-демократической партии, остальные беспартийные.

Революция в Армении повлияла на Нагорный Карабах

«Партия не выдвинула кандидатов, потому что не хотела мешать новым лицам начать политическую деятельность, в особенности независимым кандидатам», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель оппозиционной партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян.

У партии «Национальное возрождение» один мандат в парламенте Нагорного Карабаха.

«Наша партия основана в 2012 году также на основе дополнительных выборов. Наши представители тогда поддерживали независимых депутатов. Также мы посчитали нецелесообразным из-за одного года с небольшим выдвигать кандидатов, потому что даже если одержим победу, большинство в парламенте мы не обеспечим для нашей фракции», - отметил Ханумян.

По его словам, партия внимательно следила за выборами 9 сентября, и эти наблюдения помогут им на парламентских выборах в 2020 году.

Ханумян считает, что «революция в Армении повлияла на общественность и также на атмосферу выборов в Арцахе (Нагорном Карабахе)».

Оппозиционный лидер Никол Пашинян стал премьер-министром Армении в результате массовых протестов. Он занял этот пост 8 мая. "Кавказский узел" ведет обновляемую фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

«Например, в 2012 году в ходе дополнительных выборов в парламент в округах были один или два кандидата. А на этих выборах 15 кандидатов на два вакантных места. Это означает, что события в Армении дали людям в Арцахе возможность более свободно излагать свои желания, в людей вселили уверенность... Я не знаю, это плохо или хорошо, но это факт», - отметил Ханумян.

Выборы прошли спокойно, без нарушений

По словам председателя избирательного участка села Цахкашат Мартакертского района Марине Саргсян, в 7.00 по местному времени (06.00 мск) комиссия приняла участок, а в 8.00 по местному времени (07.00 мск), как положено, двери были открыты для избирателей. Все доверенные лица кандидатов были на месте, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С утра голосование проходило пассивно, зато вечером наблюдался основной наплыв граждан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательного участка села Члдран Мартакертского района Артур Цатрян.

«Сельские жители приходят голосовать или рано утром, или вечером, когда все основные дела по хозяйству закончены. По состоянию на 18.00 больше половины из более 300 взрослых жителей нашего села проголосовали», - отметил Цатрян.

Доверенное лицо независимого кандидата Тирана Атанесяна Лусине Тоноян на избирательном участке села Нор-Браджур Шаумянского района рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что выборы состоялись спокойно, без нарушений.

Надеюсь, что депутаты наконец поймут, что они слуги народа

Единственное, что интересно на этих дополнительных выборах, это количество кандидатов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Нор Геташен Аида Саргсян.

«Я особых иллюзий по поводу парламента не питаю. Уверена, что новоизбранного депутата мы не увидим, как и других депутатов, до следующих выборов. Но если вдруг новый депутат все же появится у нас, то со стороны жителей нашего села будет выдвинуто требование, чтобы депутат обратил внимание на главную проблему общины – водоснабжение. Хотя у нас проблем много, эта проблема не решается уже много лет», - заметила женщина.

Она считает, что «не должно быть двух армянских государств, надо не выборы организовывать, а работать над тем, чтоб Арцах (Нагорный Карабах) скорее присоединилась к Армении».

«У нас все сферы полностью связаны с Арменией. Даже революция в Армении повлияла на наше общество. Посмотрите, сколько кандидатов. Выбирай кого хочешь, никто не заставляет голосовать за кого-то. В Степанакерте происходят акции протеста, сегодня Вагуас отказался голосовать. Разве такое раньше можно было представить? Я надеюсь, что власти Арцаха (Нагорного Карабаха) тоже изменятся, а депутаты наконец-то поймут, что они слуги народа, а не пенсионеры на отдыхе», - заявила жительница Нор-Геташен.

Жители общины Вагуас Мартакертского района, где проживает 400 избирателей, заявили, что будут бойкотировать довыборы в парламент Нагорного Карабаха, если не получат гарантий решения проблем своего населенного пункта. Главе Мартакертского района не удалось уговорить сельчан прекратить бойкот, и на выборы жители общины не пошли.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нагорного Карабаха, которые не пошли на выборы, заявили, что им помешала работа в собственном хозяйстве.

Апрес Атасян из Шаумянского района рассказал, что не успел на избирательный участок, так как был занят по личным делам и работой по хозяйству. При этом он отметил, что не особо интересовался агитационной кампанией и не посещал встречи с кандидатами.

Житель Мартакертского района Юрий М. рассказал, что не посещал ни встречи с кандидатами, ни выборы.

«Какая разница, кто будет избран... Для нас депутат не имеет той значимости, которой бы нам хотелось. Мы их видим только по телевизору. Депутат не решит мои бытовые проблемы, не придет, чтоб помочь достроить дом. Для моей семьи нет от них пользы», - заявил мужчина.