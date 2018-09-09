09 сентября 2018, 22:54

Выборы в Нагорном Карабахе прошли без участия общины Вагуас

Жители общины Вагуас Мартакертского района до закрытия участков не проголосовали на довыборах в парламент Нагорного Карабаха, сообщил глава общины Самвел Айрапетян. При этом председатель территориальной избирательной комиссии Мартакертского района заявил, что выборы прошли успешно.

Как писал "Кавказский узел", жители села Вагуас, где проживают 400 избирателей, ранее заявили, что будут бойкотировать довыборы в парламент Нагорного Карабаха, если не получат гарантий решения проблем своего населенного пункта. Чтобы договориться с сельчанами, к ним приехал глава Мартакертского района. Однако ему не удалось убедить сельчан прекратить бойкот.

4 июля депутаты парламента Нагорного Карабаха Армо Цатрян и Лерник Ованисян заявили о сложении полномочий. На два вакантных места в Национальном собрании претендовали 15 кандидатов, дополнительные выборы прошли сегодня.

Избирательные участки в Нагорном Карабахе закрылись в 20.00 часов по местному времени (19.00 мск). Жители общины Вагуас Мартакертского района так и не пришли на избирательный участок, чтоб проголосовать, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Самвел Айрапетян.

Председатель территориальной избирательной комиссии Мартакертского района Уснунц Марат при этом заявил, что выборы в 11 избирательном округе прошли успешно, явка составила более 50% избирателей.

Выборы состоялись также в 10 округе, сообщили в территориальной избирательной комиссии Кашатагского района.

В ЦИК Нагорного Карабаха отметили, что идет подсчет голосов.

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха продлили программу поддержки жителей приграничных сел", "Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "Кампания "Лачин без мин" продолжена в общине Арар".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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