09 сентября 2018, 19:23
Ильяс Умаханов назначен представителем Дагестана в Совете Федерации
Глава Дагестана подписал сегодня указ о назначении Ильяса Умаханова представителем республики в верхней палате российского парламента.
Как писал "Кавказский узел", сегодня Владимир Васильев был избран депутатами Национального собрания главой республики. Правительство Дагестана после этого было распущено.
В соответствии с сегодняшним указом Владмира Васильева, Ильяс Умаханов наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России, информирует РИА "Дагестан".
Ильяс Умаханов представляет Дагестан в Совете Федерации с ноября 2001 года. В декабре 2010 года он стал вице-спикером Совета Федерации, говорится в биографической справке, опубликованной 15 декабря 2010 года РИА "Новости".
"Экс-глава администрации Табасаранского района Дагестана подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств", "Выборы главы Кулинского района сфальсифицированы, заявили участники митинга в Махачкале", "Глава Гунибского района отвергает обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств".
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Ильяс Умаханов назначен представителем Дагестана в Совете Федерации
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