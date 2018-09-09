Ильяс Умаханов назначен представителем Дагестана в Совете Федерации

09 сентября 2018, 19:23

Глава Дагестана подписал сегодня указ о назначении Ильяса Умаханова представителем республики в верхней палате российского парламента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Владимир Васильев был избран депутатами Национального собрания главой республики. Правительство Дагестана после этого было распущено.

В соответствии с сегодняшним указом Владмира Васильева, Ильяс Умаханов наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России, информирует РИА "Дагестан".

Ильяс Умаханов представляет Дагестан в Совете Федерации с ноября 2001 года. В декабре 2010 года он стал вице-спикером Совета Федерации, говорится в биографической справке, опубликованной 15 декабря 2010 года РИА "Новости".