Встреча с властями не разрешила конфликт в карабахском селе

09 сентября 2018, 15:34

Главе Мартакертского района не удалось убедить жителей села Вагуас прекратить бойкот сегодняшних довыборов в парламент Нагорного Карабаха. Местные жители заявили, что так и не услышали конкретных сроков решения проблем села.

Как сообщал "Кавказский узел", жители села Вагуас, где проживают 400 избирателей, заявили, что будут бойкотировать сегодняшние довыборы в парламент Нагорного Карабаха, если не получат гарантий решения проблем своего населенного пункта. Чтобы договориться с сельчанами, к ним приехал глава Мартакертского района.

4 июля депутаты парламента Нагорного Карабаха Армо Цатрян и Лерник Ованисян заявили о сложении полномочий. На два вакантных места в Национальном собрании претендуют 15 кандидатов, дополнительные выборы назначены на сегодня.

Руководитель Мартакертского района Эдгар Арутюнян несколько часов беседовал с жителями Вагуаса. Он выслушал их требования и ответил на вопросы. Однако и по состоянию на 15:00 (14:00 мск) на избирательный участок никто не пришел, предает корреспондент "Кавказского узла".

Все поднятые жителями Вагуаса проблемы будут решены, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава района. "Строительством моста занимается государство, но строители будут из села. Водоснабжение села — трехгодичная программа, начатая в 2017 году. Значит, скоро завершим. Дороги будут отремонтированы согласно графику, то есть после завершения работ на дорогах некоторых сел района очередь дойдет до Вагуаса. Жилищный вопрос — глава села должен представить список семей, которые нуждаются в жилье или в ремонте жилья, и постепенно решим этот вопрос", - сказал Эдгар Арутюнян.

"Мы недовольны встречей, потому что не услышали конкретных сроков", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сейран Агаджанян. Он отметил, что сельчане не доверяют властям. "Мы выслушали, но решили, что бойкотировавшие продолжим дальше", - отметил Агаджанян.

О недоверии властям заявили и другие жители села Вагуас. "С 1994 года, когда мы вернулись в село, нам много раз говорили, что помогут, чтобы село процветало, чтобы бытовые и социальные вопросы были решены", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Алина Саян.

Местная жительница Марине Степанян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее многодетная семья много лет вынуждена жить в подвальном помещении.

28% избирателей проголосовали на выборах за шесть часов

Довыборы в парламент Нагорного Карабаха проводятся в 10-м и 11-м избирательном округах, все избирательные участки открылись сегодня в 8:00 (7:00 мск), отметили корреспонденту "Кавказского узла" в Центризбиркоме Нагорного Карабаха.

По состоянию в 14:00 (13:00 мск) в округе №10 проголосовали 3150 избирателей, или 28,45%, а в 11-м - 3332 человека, или 34,25%, сообщили в ЦИК.