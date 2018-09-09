Пять человек эвакуированы из зоны подтопления на Кубани

09 сентября 2018, 13:00

Около 85 придомовых территорий попали в зону подтопления в Северском районе Краснодарского края и Геленджике, пять человек эвакуированы, сообщили спасатели.

Эвакуация проведена в селе Шабановском Северского района. Там подтоплены 20 придомовых территорий. В еще одном селе, Тхамаха, подтоплены пять дворов.

В селе Архипо-Осиповке которое относится к городскому округу Геленджика, подтоплены около 60 придомовых территорий, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 сентября сильные дожди привели к сходу селя в Новороссийске. Селевой поток смыл в море пассажирский автобус.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Геленджике дует ветер скоростью 5 м/с, идет умеренный дождь, температура воздуха +23 градуса. В ночь на 9 сентября также ожидается умеренный дождь, ветер усилится до 8 м/с, температура достигнет +21. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, он доступен и в легкой версии. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза.