09 сентября 2018, 11:46

Жители села в Нагорном Карабахе отказались голосовать на выборах

В Мартакертском районе жители села Вагуас заявили, что будут бойкотировать сегодняшние довыборы в парламент Нагорного Карабаха, если не получат гарантий решения проблем своего населенного пункта. С сельчанами пытается договориться глава района.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля депутаты парламента Нагорного Карабаха Армо Цатрян и Лерник Ованисян заявили о сложении полномочий. На два вакантных места в Национальном собрании претендуют 15 кандидатов, дополнительные выборы назначены на сегодня.

Избирательный участок в селе Вагуас был открыт для голосования в 8:00 (7:00 мск), однако голосующих нет. На встречу с сельчанами приехал глава района Эдгар Арутюнян, сообщил в 10:33 мск корреспондент "Кавказского узла".

"Все люди, как один, решили не идти на выборы", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель села Самвел Айрапетян. По его словам, в селе, где живут более 400 избирателей, есть проблемы с водоснабжением, жильем и дорогами. Жители села требуют гарантировать решение этих проблем, и только при этом условии готовы принять участие в выборах.

"Наше село много лет остается вне поля зрения правительства. Население не понимает, почему такое отношение к нам. Мы не понимаем, за что к нам такое невнимание. У меня и у моей многочисленной семьи нет жилья. Я своих молодых парней не могу женить, потому что ни жилья, ни условий там, где живем. Я переживаю, что при таких условиях молодежь оставит село", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Вагуас Грануш Айрапетян.

Манушак Асланян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что имеет шесть несовершеннолетних детей. По закону, ее семье полагается жилье, но строительство дома, которое должны были завершить еще два года назад, так и не начали.

"В годы войны все село, полностью, было сожжено противником. Из нашего села погибли более 75 наших парней, но село по сей день даже не имеет статуса героя", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Алик Захарян.

Примечание:

"Политологи и власти Нагорного Карабаха разошлись в оценке возвращения Бабаяна в Степанакерт", "Оппозиция назвала арест генерала Бабаяна политическим актом", "Сторонники генерала Бабаяна потребовали назначить его главой Минобороны Нагорного Карабаха".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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