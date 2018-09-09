09 сентября 2018, 08:07
Главный приз фестиваля "Киношок" в Анапе получил фильм "Мунабия"
На церемонии закрытия фестиваля "Киношок" были названы победители. Лучшим полнометражным фильмом была признана киргизская кинокартина "Мунабия".
По данным пресс-центра фестиваля, он проходит со 2 по 9 сентября, в его программе было 67 кинолент режиссеров из 10 стран – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, Украины, а также Великобритании, Италии и Польши.
Отметим, что впервые фестиваль "Киношок" прошел в Анапе в 1992 году в качестве форума авангардного кино. В 1995 году он стал Открытым фестивалем кино стран СНГ и Балтии, а с 2007 года – Открытым фестивалем кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.
Главный приз фестиваля – "Золотую лозу" – получил полнометражный фильм "Мунабия" режиссера Таалайбека Кулмендеева из Киргизии, сообщил 8 сентября со ссылкой на пресс-центр фестиваля ТАСС. Кроме того, кинокартина была отмечена наградой за лучший сценарий.
"Сугубо авторское кино, которое, несомненно, войдет в фонд мирового кино", – приводит издание слова программного директора и куратора конкурса полнометражных фильмов Александра Соломонова.
Лучшим оператором стал Кабылжан Хамидов, лучшим композитором – Асылбек Озубеков – награды они получили за полнометражный фильм "Ночная авария". За лучшую режиссуру был награжден Алексей Шемес (фильм "Дед", Россия), за исполнение мужской роли в этом фильме приз получил Владимир Толоконников. За лучшее исполнение женской роли награду получила Нарине Григорян (фильм "Ева", режиссер Анаит Абад, Армения, Иран), передает "Интерфакс".
Лучшим документальным фильмом стала кинокартина "Мастерская" режиссера Сергея Карандашова, короткометражным – "Путешествие в Париж" режиссера Марии Поляковой, приз за лучший телевизионный фильм получила кинокартина "Приличная семья сдаст комнату" режиссера Елены Яковлевой. Награду "Киномалышок" за лучший детский фильм жюри отдали кинокартине "По совести" режиссера Евгения Сергеева, за лучшую мужскую роль – Артему Венгеровичу (фильм "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова), за лучшую женскую роль – Дарье Чистяковой (фильм "Бегство рогатых викингов" режиссера Илья Белостоцкий).
"Кавказский узел" писал, что в прошлом году фестиваль "Киношок" проходил с 3 по 10 сентября, главный приз за лучший полнометражный фильм получила якутская кинокартина "Кэрэл – невидимая красота".