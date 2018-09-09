Главный приз фестиваля "Киношок" в Анапе получил фильм "Мунабия"

09 сентября 2018, 08:07

На церемонии закрытия фестиваля "Киношок" были названы победители. Лучшим полнометражным фильмом была признана киргизская кинокартина "Мунабия".

По данным пресс-центра фестиваля, он проходит со 2 по 9 сентября, в его программе было 67 кинолент режиссеров из 10 стран – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, Украины, а также Великобритании, Италии и Польши.

Отметим, что впервые фестиваль "Киношок" прошел в Анапе в 1992 году в качестве форума авангардного кино. В 1995 году он стал Открытым фестивалем кино стран СНГ и Балтии, а с 2007 года – Открытым фестивалем кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.

Главный приз фестиваля – "Золотую лозу" – получил полнометражный фильм "Мунабия" режиссера Таалайбека Кулмендеева из Киргизии, сообщил 8 сентября со ссылкой на пресс-центр фестиваля ТАСС. Кроме того, кинокартина была отмечена наградой за лучший сценарий.

"Сугубо авторское кино, которое, несомненно, войдет в фонд мирового кино", – приводит издание слова программного директора и куратора конкурса полнометражных фильмов Александра Соломонова.

Лучшим оператором стал Кабылжан Хамидов, лучшим композитором – Асылбек Озубеков – награды они получили за полнометражный фильм "Ночная авария". За лучшую режиссуру был награжден Алексей Шемес (фильм "Дед", Россия), за исполнение мужской роли в этом фильме приз получил Владимир Толоконников. За лучшее исполнение женской роли награду получила Нарине Григорян (фильм "Ева", режиссер Анаит Абад, Армения, Иран), передает "Интерфакс".