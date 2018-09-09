09 сентября 2018, 00:28

Четыре человека стали жертвами ДТП в Грузии

Один человек погиб и трое госпитализированы в результате аварии в Грузии. Погибший и пострадавшие - граждане России.

Авария произошла 8 сентября близ села Пасанаури Душетского муниципалитета, в 90 километрах от Тбилиси, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.

Столкнулись грузовик марки MAN и автомобиль Samara. Водитель легкового автомобиля, гражданин России 1963 года рождения скончался, его пассажиры, также граждане России - женщина 1989 года рождения, мужчина 1988 года рождения и трехлетний ребенок - доставлены в больницу, передает со ссылкой на представителя ведомства РИА "Новости".

За рулем грузовика был гражданин Армении Гор Хачатрян. Ребенок, пострадавший в ДТП, доставлен в детский медцентр Тбилиси, 29-летняя Сусанна Аветисян и 30-летний Давид Киракосян - в медицинский центр Душети, пишет "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе в результате ДТП в Грузии один человек погиб, еще двенадцать были госпитализированы. Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло на территории Каспского муниципалитета.

Примечание:

"Ставропольские врачи оставили на лечение девять пассажиров автобуса", "Водитель микроавтобуса осужден за ДТП в ущелье Грузии"

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