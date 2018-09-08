08 сентября 2018, 23:40

Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии

Спасатели предупредили об опасности подтоплений и схода селей в связи с непогодой в Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, до 9 сентября в республике будет идти сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

В связи с непогодой на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели также заявили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением пониженных участков местности, повреждением зданий, линий связи и электропередачи, гибелью сельхозкультур, нарушением жизнеобеспечения населения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Нальчике без осадков, скорость ветра составит 3 метра в секунду, температура воздуха +16 градусов. Днем 9 сентября ожидается дождь, скорость ветра снизится до 2 м/с, температура повысится до +25. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о риске пожаров в Дагестане", "МЧС предупредило о риске схода селей в Кабардино-Балкарии", "Режим ЧС введен в Ахтынском районе после стихии".

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