08 сентября 2018, 20:46

Спасатели предупредили жителей Дагестана об опасности пожаров

Экстренное предупреждение о пожароопасности пятого класса объявлено в Дагестане до 9 сентября, сообщило МЧС.

По данным ведомства, чрезвычайная пожароопасность сохранится до 9 сентября в низменных районах республики.

Жителям и гостям региона рекомендовано пока не разжигать костры и воздержаться от посещения пожароопасных участков, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Махачкале температура воздуха +22 градуса, скорость ветра - до 8 метров в секунду. 9 сентября температура поднимется до +23, ветер усилится до 9м/с. Осадков не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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