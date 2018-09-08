08 сентября 2018, 19:16

Порт Батуми закрыт на время шторма

Пятибалльный шторм у берегов Грузии парализовал работу Батумского порта.

Как писал "Кавказский узел", спасатели предупредили отдыхающих в Аджарии о шторме на море и до 9 сентября запретили им заходить в воду.

Крупнейший порт Грузии сегодня вечером приостановил операции по приему и выпуску судов. "В настоящее время на рейде стоят пять судов, из порта вывели два судна, которые сейчас дрейфуют в открытом море, в самом порту находится один контейнеровоз", - цитирует слова дежурного порта "Интерфакс".

Шторм на черноморском побережье Грузии усилился до пяти баллов, высота волн достигает четырех метров, со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями передаеют "Новости-Грузия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем ветер в Батуми дует со скоростью 3 метра в секунду, осадков не ожидается, температура воздуха +24 градуса. В ночь на 9 сентября также без осадков, похолодает до +18, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, который также доступен в легкой версии На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов, что позволит получать более точные прогнозы.

Примечание:

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