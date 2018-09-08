Российские студенты победили на чемпионате мира по боксу в Калмыкии

08 сентября 2018, 14:20

Сборная России завоевала 5 из 13 золотых медалей на VIII чемпионате мира по боксу среди студентов, который прошел в Элисте. Главный редактор газеты "Спорт 08" Бадма Колдаев раскритиковал организацию турнира.

Как писал "Кавказский узел", открытие VIII чемпионата мира по боксу среди студентов собрало 1 сентября полный зал болельщиков в спорткомплексе "Ойрат-арена" в Калмыкии.

Турнир выявил сильнейших в 13 весовых категориях – десяти мужских и трех женских, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-центра турнира Нинель Морозова. "Первое командное место заняла сборная России, в копилке которой 11 медалей – пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые. Второе командное место завоевала команда из китайского Тайбэя – шесть медалей, третье место поделили спортсмены из Венгрии и Белоруссии", - рассказала Морозова.

Она отметила, что почетными гостями закрытия международного турнира, состоявшегося 6 сентября, стали олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк, абсолютный чемпион СССР Валерий Абаджан, чемпион мира Петр Галкин, финалист Олимпийских игр Сергей Доценко и чемпион мира среди профессионалов Дмитрий Пирог.

После поражения единственного представителя Калмыкии Богдана Шишкина количество зрителей на чемпионате уменьшилось наполовину, сообщил главный редактор газеты "Спорт 08" Бадма Колдаев. "В целом сборная России выступила хорошо, заняла первое общекомандное место. Но, к сожалению, Богдану Шишкину в первом же бою достался в соперники будущий чемпион, казахстанский боксер Абай Куандыков", - рассказал Колдаев корреспонденту "Кавказского узла".

Спортивный журналист отметил не самую лучшую организацию турнира. "В мае этого года я был в дагестанском Каспийске, на чемпионате Европы по борьбе. Там все было организовано значительно лучше. В Элисте и журналистам было сложно работать, и в целом было много неучтенных мелочей, которые в конечном счете сказались не в лучшую сторону на общем впечатлении от турнира. Думаю, перед турниром нашим организаторам надо было ездить, перенимать опыт - в том же Дагестане", - сказал Колдаев.

По его словам, открытием чемпионата стали спортсмены из Тайбэя. "Во-первых, они привезли большую команду, выступали во всех категориях. Во-вторых, боксеры показали оригинальную технику. Очень понравились", - добавил Бадма Колдаев.