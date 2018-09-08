08 сентября 2018, 12:26
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
При столкновении легковой машины с "ГАЗелью" в Краснодарском крае погибли четверо, один человек доставлен в больницу.
ДТП произошло в ночь с 7 на 8 сентября в Тимашевском районе.
На месте погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, еще один находившийся в машине человек был госпитализирован, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю ТАСС.
Предварительно, лобовое столкновение произошло из-за того, что легковая машина выехала на встречную полосу, приводит сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".
Информации о ДТП на сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю на 12.00 мск сегодня нет.
"Кавказский узел" писал, что 8 сентября два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении восьми машин в Краснодаре.