08 сентября 2018, 12:26

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

При столкновении легковой машины с "ГАЗелью" в Краснодарском крае погибли четверо, один человек доставлен в больницу.

ДТП произошло в ночь с 7 на 8 сентября в Тимашевском районе.

На месте погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, еще один находившийся в машине человек был госпитализирован, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю ТАСС.

Предварительно, лобовое столкновение произошло из-за того, что легковая машина выехала на встречную полосу, приводит сообщение пресс-службы ведомства "Интерфакс".

Информации о ДТП на сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю на 12.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" писал, что 8 сентября два человека погибли и четверо получили травмы при столкновении восьми машин в Краснодаре.

Примечание:

"Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани", "Четыре человека стали жертвами аварии в Ростовской области", "Семеро туристов пострадали в результате аварии на Кубани".

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