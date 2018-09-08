08 сентября 2018, 13:08

Специалисты расшифровали бортовые самописцы сгоревшего в Сочи самолета

Авиалайнер, совершивший аварийную посадку в Сочи, вынесло в реку порывом сильного ветра, рассказал источник в Межгосударственном авиационном комитете. Комиссия рассматривает обоснованность принятого командиром экипажа решения о посадке.

Как сообщал "Кавказский узел"ночью 1 сентября при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 пассажирами на борту. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.  Они рассматривали сразу три версии аварийной посадки самолета, среди которых неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотов и техническая неисправность. Для проведения судебных экспертиз была проведена выемка документов в аэропортах Внуково, Сочи и авиакомпании UTair, бортовые самописцы воздушного судна отправлены на расшифровку в Москву. К расследованию приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

В результате авиааварии пострадали 18 человек , госпитализированы были трое - двое детей и женщина, которую впоследствии прооперировали в больнице Краснодара.  Умер сотрудник аэропорта, который участвовал в эвакуации пассажиров. 2 сентября врачи отпустили домой двоих детей, женщину выписали 7 сентября.

Причиной аварийной посадки самолета Boeing 737-800 стал внезапный порыв ветра около 20 метров в секунду, из-за которого самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 1,3 тысячи метров и приземлился с путевой скоростью порядка 340 километров в час, передает со ссылкой на свой источник в Межгосударственном авиационном комитете "Коммерсант".

Записи бортовых самописцев расшифрованы, из них стало ясно, что самолет заходил на посадку в штатном режиме, однако, когда до земли оставалось около 100 метров, скорость авиалайнера резко выросла, сообщил он. 

"Черные ящики» зарегистрировали резкое самопроизвольное увеличение путевой скорости самолета перед посадкой, не связанное с действиями экипажа, и реакцию на это бортовой системы Boeing, предупреждающей экипаж об опасности", - приводятся слова источника.

Он рассказал, что пассажиров самолета спасло то, что течение реки Мзымта, в которую приземлился самолет, уносило горящее топливо, которое вытекло из авиалайнера, а также оперативные действия спасателей.

Авиаэксперты подвергли сомнению решение командира экипажа о посадке, несмотря на объявленное штормовое предупреждение, в то время как другие самолеты приземлялись на запасных аэродромах или пребывали в зоне ожидания, утверждает источник.

На официальном сайте Межгосударственного авиакомитета на 11.40 мск сегодня информации о данной версии нет.

Примечание:

"Власти Сочи уточнили число госпитализированных пассажиров аварийного самолета", "Самолет Уфа-Сочи экстренно сел из-за возгорания двигателя", "Родные жертв ростовской авиакатастрофы выиграли иск к FlyDubai"

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