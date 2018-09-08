Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Чечне

08 сентября 2018, 10:36

Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется на территории Чечни до 9 сентября, сообщило МЧС.

По данным ведомства, чрезвычайная пожароопасность будет наблюдаться 8 и 9 сентября в Наурском, Гудермесском и Шелковском районах республики.

Высокая пожароопасность в эти дни прогнозируется в большинстве районов республики - Ножай-Юртовском, Надтеречном, Ачхой-Мартановском, Грозненском и Урус-Мартановском, сообщило Главное управление МЧС по Чечне на своем сайте.

Спасатели попросили население соблюдать осторожность при обращении с огнем в лесу, а также ограничить выходы на природу.

"Кавказский узел" писал, что в июле в Гудермесском и Шелковском районах Чечни был введен особый противопожарный режим в связи с чрезвычайной опасностью пожаров.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гудермесе +29 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 8 метров в секунду. В ночь на 9 сентября дождя также не ожидается, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра не изменится. Днем 9 сентября +28 градусов, облачно, без осадков, ветер усилится до 10 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.