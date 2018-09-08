Дербентские чиновники пообещали вернуть городу проданные объекты

08 сентября 2018, 11:33

Объекты в Дербентском районе, проданные, по мнению дагестанского УФАС, по заниженной цене, были в заброшенном состоянии, люди там не проживали, рассказал чиновник администрации Дербентского района.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 сентября комиссия дагестанского УФАС пришла к выводу, что земельные участки и здания в Дербенте были проданы по цене, которая на 114 миллионов ниже их рыночной стоимости.

Земельные участки и помещения, расположенные по ул. Чапаева, 50 и С. Стальского, 26 "а" в Дербенте были проданы с нарушениями в аукционной документации в конце 2017 года, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» начальник отдела информационного обеспечения администрации Дербентского района Тарлан Алекперов. По его словам, здания не функционировали.

"Никакого производства там нет, люди не живут", - сказал Алекперов.

Он рассказал, что проданные строения на улице Чапаева - это гаражи, где ранее ремонтировали сельхозтехнику, а по улице Стальского располагаются заброшенные винные подвалы на территории 0,75 га, уточнил он.

"Оба участка были в муниципальной собственности и закреплены за Дербентским районом", - отметил Алекперов.

По его словам, нарушения были выявлены также по нескольким другим объектам, но решения по ним пока не приняты.

«Нынешнее руководство администрации района активизирует работу по возврату незаконно приватизированных объектов в муниципальную собственность», - отметил представитель муниципалитета.

Как писал «Кавказский узел», 2 марта источники сообщили об обысках в администрации Дербентского района, а позднее следствие подтвердило факт задержания главы района Магомеда Джелилова, который затем был отстранен от должности и помещен под домашний арест. 26 июня в качестве и.о. главы района был представлен Фуад Шихиев, ранее занимавший должность заместителя главы администрации МР «Дербентский район» в сфере социальной политики.