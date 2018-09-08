08 сентября 2018, 08:34

Шесть человек стали жертвами ДТП на Кубани

Два человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения восьми автомобилей в Краснодаре.

ДТП произошло в ночь с 7 на 8 сентября на пересечении улиц Северной и Березанской.

По предварительной версии, автомобиль Audi, за рулем которого находился 25-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Datsun, которым управлял 59-летний водитель, следом из-за аварии столкнулись еще шесть автомобилей, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю ТАСС.

На месте погибли водители Audi и Datsun, травмы получили два пассажира Datsun, а также водители еще двух машин участников ДТП, передают информацию пресс-службы ведомства "Кубанские новости". 

Водитель Audi занимался стритрейсерингом, он устроил гонки прямо на проезжей части и, не справившись с управлением, столкнулся с такси Datsun, сообщает со слов очевидцев телеканал "Царь град".

На сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю на 8.00 мск сегодня информации о ДТП нет.

"Кавказский узел" писал, что один человек погиб и трое были доставлены в больницу после столкновения туристического микроавтобуса и легкового автомобиля в Краснодарском крае 1 сентября.

Примечание:

"Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани", "Четыре человека стали жертвами аварии в Ростовской области", "Семеро туристов пострадали в результате аварии на Кубани".

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