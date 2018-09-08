Акция против пыток прошла в Астрахани

08 сентября 2018, 07:24

В Астрахани активисты провели пикеты. Как рассказали сами активисты, они пытаются привлечь внимание общественности к пыткам в российской пенитенциарной и правоохранительной системах.

Акция состоялась у входа в здание, где расположено Управление ФСИН РФ по Астраханской области. Здесь Михаил Анисенко и Алексей Тюрин по очереди провели одиночные пикеты, рассказали сами активисты корреспонденту "Кавказского узла".

Алексей Тюрин стоял в пикете с плакатом «УФСИН = ГУЛАГ».

"Мы не случайно выбрали этот день. Согласно приговора Игорю Стенину, он именно в этот день должен был выйти на свободу", - рассказал Тюрин. Он добавил, что преступление Игоря Стенина "создано рукотворно".

"Кавказский узел" сообщал, что 16 мая 2016 года суд приговорил Игоря Стенина к двум годам колонии-поселения за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине. Он был признан виновным по статье о распространении призывов к экстремизму. Защита заявила, что Стенина осудили за комментарий другого пользователя под его записью. 30 мая 2017 года приговор был отменен, но по жалобе прокуратуры это решение также пересмотрели, и облсуд оставил приговор в силе, отказавшись также рассматривать кассационную жалобу активиста. 17 февраля Игорь Стенин сообщил, что покинул Россию вместе с женой и сыном, потому что опасается давления на своих близких со стороны силовиков. В августе текущего года Стенин получил политубежище в Латвии.

"Сейчас в СМИ очень много информации с подтверждением фото и видео о том, как людей пытают в отделах полиции, в ФСБ, в учреждениях ФСИН. С такими нарушениями прав человека мириться нельзя», - рассказал Алексей Тюрин, добавив, что сотрудник регионального Управления ФСИН пытался оттолкнуть его от дверей учреждения.

Следом в одиночный пикет встал Михаил Анисенко с плакатом «Нет пыткам в России!». Как рассказал активист, к нему подошел сотрудник полиции, проверил документы и придрался к пятнам в паспорте.

"У меня забрали паспорт и попросили пройти в опорный пункт, где полицейский меня оставил... Я написал жалобу на действия полицейского, который нарушил мое конституционное право на выражение личного мнения", - рассказал Михаил Анисенко.

Сам Игорь Стенин в этот день вышел на акцию в Вильнюсе. Местом проведения акции была выбрана аллея, ведущая к посольству России через сквер имени Немцова. Участники акции на деревьях, стоящих по краям аллеи, развесили рисунки с изображением пыток времен ГУЛАГа и современной России.

"Мы решили привлечь большее внимание к проблеме пыток и провести инсталляцию под названием "Россия пыточная". Рисунками, иллюстрирующими пытки как в нынешних российских тюрьмах, так и в советском ГУЛАГе, мы подчеркнем преемственность ФСИН и их советских предшественников», - сказал Игорь Стенин.

Сообщение о конфликте интересов: автор материала Елена Гребенюк является супругой Игоря Стенина и представляет его интересы в разных инстанциях в качестве общественного защитника.