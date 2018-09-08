Хахалева исключена из президиума Краснодарского краевого суда

08 сентября 2018, 06:49

Верховный суд России исключил из состава президиума Краснодарского краевого суда судью Елену Хахалеву.

"Кавказский узел" информировал, что в июле 2017 года общественный резонанс вызвало сообщение адвоката Сергея Жорина о том, что на свадьбу дочери судьи Хахалевой было потрачено два миллиона долларов. По результатам проверки этого сообщения совет судей Краснодарского края пришел к выводу, что эта информация недостоверна. Группа кубанских фермеров дважды за год требовала проверить диплом судьи, но оба раза совет судей заявлял, что подлинность диплома Хахалевой подтвердилась. Источник в силовых структурах сообщил, что подлинность ее документа о высшем образовании также подтвердилась в ходе проверки Следственного комитета.

7 сентября Пленум Верховного суда России принял постановление об изменении персонального состава

президиума Краснодарского краевого суда. "Судью Краснодарского краевого суда Хахалеву Елену Владимировну... вывести из состава президиума Краснодарского краевого суда", - говорится в постановлении Пленума, опубликованном на сайте Верховного суда.

Причины этого решения в документе не уточняются.

Председатель коллегии по административным делам краевого суда Хахалева входила в состав президиума с 7 июля 2015 года, отмечается на сайте краевого суда.