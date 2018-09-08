08 сентября 2018, 06:11

Арест главы Минстроя Ставропольского края продлен на полгода

Суд продлил содержание под стражей бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, на полгода.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело в отношении Игоря Васильева поступило на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя 31 августа. Бывший чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 285 УК РФ, максимальное наказание по которой предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Васильев был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями и 16 июля 2017 года помещен под домашний арест. 22 ноября 2017 года суд изменил ему меру пресечения, заключив под стражу. 11 июля 2018 года Ставропольский краевой суд продлил арест бывшему министру до 13 сентября. 

Решение о продлении содержания под стражей Игоря Васильева Ставропольский краевой суд принял 7 сентября на предварительном заседании.

Защита Игоря Васильева ходатайствовала о снятии ареста с имущества жены бывшего министра и ее сестры, сообщил 7 сентября представитель суда, на которого ссылается ГТРК "Ставрополье". 

Отмечается также, что следующее заседание по делу Васильева назначено на 11 сентября.

По состоянию на 01.50 мск на сайте Ставропольского краевого суда нет информации о продлении ареста Игорю Васильеву. "Кавказский узел" не располагает комментариями Васильева или его представителей относительно решения суда. 

Ранее адвокат Васильева Ангелина Кузьменко заявила, что "выводы следствия противоречат законодательству РФ". 

"Решение о заключении муниципальных контрактов с подрядчиком на выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог относится исключительно к полномочиям глав муниципалитетов, но никак не регионального министра", - сказала Кузьменко, слова которой приводит "Российская газета" в публикации от 16 августа. 

Напомним, Игорь Васильев возглавил министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в мае 2015 года. До этого он с ноября 2013 года занимал пост главы упраздненного впоследствии регионального министерства строительства и архитектуры. 

Примечание:

"Новый министр дорожного хозяйства и транспорта назначен на Ставрополье", "Эксперты: арест главы Минстроя Ставрополья бросает тень на руководство региона", "Глава Минстроя Ставрополья взят под домашний арест". 

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