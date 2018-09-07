Певец Егор Крид. Фото: пресс-служба музыкального лейбла Black Star https://black-star.ru

07 сентября 2018, 23:06

Представители Егора Крида отказались отменить концерт в Махачкале

Информация об отмене концерта Егора Крида в Махачкале после поступивших в адрес певца угроз не соответствует действительности, заявил представитель музыкального лейбла, с которым работает артист.  

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сегодня заявило, что некоторые авторы угроз в адрес певца Егора Крида уже установлены. Правоохранители пообещали не допустить срыва концерта, запланированного в Махачкале на 9 сентября. 

Вскоре после анонса концерта в Махачкале Егор Крид получил в Instagram большое количество оскорблений, комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в столицу Дагестана. По мнению опрошенных "Кавказский узлом" востоковедов, снисходительное отношение к протестам религиозной молодежи, которая ссылается на исламские нормы, говорит о неспособности власти защищать светские установки государства.

На фоне угроз в соцсетях Егор Крид заявил о желании закрыть страницу в Instagram: "Все чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой Инстаграм, не видеть всего этого... в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации", - написал он 2 сентября. 

В то же время официальных сообщений о возможной отмене концерта Крида в Махачкале не поступало. 

"Объявления об отмене концертов выкладываются на официальных страницах артиста в соцсетях. Если такого объявления нет (а в данном случае его нет), значит и слухи об отмене концерта не имеют под собой почвы", - заявила сегодня представитель музыкального лейбла Black Star, слова которой приводит "Кавказ.Реалии". 

Она подчеркнула, что в отношении артистов, работающих с лейблом, "всегда соблюдаются меры безопасности" и добавила, что "невозможно реагировать на все, что пишут в интернете".

По состоянию на 23.00 (мск) на сайте музыкального лейбла Black Star нет информации об отмене концерта Егора Крида в Махачкале, проведение которого запланировано на 9 сентября в Дагестанской государственной филармонии. На странице самого Егора Крида в Instagram также нет информации о возможной отмене выступления в столице Дагестана.

Напомним, в середине августа боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в Махачкале. Высказывания спортсмена вызвали полемику в соцсетях, в результате которой Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями. 

Примечание:

"Депутат заявил о протестах жителей Северной Осетии против концерта Бузовой", "Участники проекта "Стоп Харам" озаботились нравственностью московских мусульман", "Universal потребовала разрешить прокат "На 50 оттенков темнее" во Владикавказе".

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