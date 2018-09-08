Садоводы в Адлере пятые сутки живут без электричества

08 сентября 2018, 03:54

Жители садового товарищества "Золотой гребешок" в Адлере пятые сутки остаются без электроэнергии после отключения со стороны энергетиков. Ресурсная организация утверждает, что члены садоводческого товарищества задолжали ей более 3 миллионов рублей, в товариществе наличие долга отрицают. Местные власти предпочитают не вмешиваться в конфликт.

Сообщение об отключении электроэнергии в СНТ "Золотой гребешок" поступило на sms-сервер "Кавказского узла" 7 сентября. "Садоводческое товарищество "Золотой гребешок" в Сочи 5 суток без света... Долгов по текущим платежам нет. Энергетики сами придумали несуществующий долг в размере трех миллионов рублей! У нас живут дети, пенсионеры, инвалиды!" - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По словам председателя "Золотого гребешка" Елены Портновой, товарищество "является добросовестным потребителем коммунальных услуг, своевременно в полном объеме оплачивает потребленные энергоресурсы". Однако 3 сентября подача электроэнергии была прекращена.

"Дачное некоммерческое объединение граждан "Золотой Гребешок" согласно договору ресурсоснабжения (поставки электрической энергии) №222310 от 06.06.2016 года, действующим по настоящее время, является исполнителем, приобретающим электроэнергию для членов садоводческого общества в личных целях", - сообщила Портнова корреспонденту "Кавказского узла".

27 ноября 2017 года энергетиками был составлен акт №1567920 о недоучете электроэнергии.

"На основе визуального осмотра был сделан ложный вывод о нарушении работы учетных приборов. Никаких данных объективного технического контроля работы узла электроэнергии произведено не было. Наша просьба о проведении технически грамотной и независимой экспертизы правильности работы узла учета были работниками электросетей категорически отвергнуты. Энергоснабжающая организация не представила нам ни данных объективного контроля узла учета, ни порядка расчета за потребленную электроэнергию, а просто выдвинули счет на более чем 3 миллиона рублей", - сказала Портнова, подчеркнув, что жители СНТ не будут оплачивать счет, так как не считают себя должниками.

Жители товарищества: сели телефоны, нет воды, пропали продукты

"У меня в семье пять человек. Из них двое - несовершеннолетние дети. Мы даже не можем собрать их в школу, накормить, постирать. Невозможно даже подзарядить телефоны... А ведь мы находимся в 2-3 километрах от центра Олимпийских игр - Имеретинской низменности с ледяными дворцами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член СНТ Артур Крючков.

Еще один член СНТ Валентина Лабазанова рассказала о том, что в ее семье из семи человек проживает пожилой инвалид 1-ой группы, а также трое малолетних детей.

"Нас без предупреждения просто отрубили от внешнего мира. Мы платим за все. Платим даже больше, чем в городе. Вместо тарифа 4 рубля 40 копеек, - оплачиваем 5 рублей 17 копеек за киловатт электричества. Как нам объяснили в правлении, - "это за потери". Тогда каким образом мы все оказались еще и должны три миллиона ресурсной организации? У меня сел телефон. Подзарядить негде. Очень боюсь за своего дедушку. Ему постоянно требуется медпомощь, а в случае экстренной необходимости мы даже не сможем вызвать скорую помощь", - поделилась своими переживаниями женщина.

"Наш 12-летний ребенок - инвалид. Он не может самостоятельно ходить и справлять нужду. Мы вынуждены по несколько раз в день менять подгузники, подмывать ребенка. Но без электроэнергии у нас нет и воды, потому что насосы качают воду из скважин. Уже пять дней живем как на необитаемом острове, всеми брошенные. Куда только не обращаемся, - всюду молчание. Ребенок страдает, потому что он прикован к постели и единственное развлечение для него это программы по телевизору. Но уже 5 дней он просто лежит. Очень расстраивается, и мы вместе с ним. В холодильнике пропали все продукты", - рассказала Елена.

Пенсионерка Наталья Братко опасается, что в случае пожара не удастся даже вызвать МЧС, потому что "у людей сели телефоны и нет доступа к внешнему миру".

Житель СНТ Виталий Васильев рассказал, что его семья из четырех человек "была вынуждена купить генератор на последние деньги".

"Если мы обычно платим за электроэнергию от двух до трех тысяч рублей в месяц, то использование генератора в день обходится около тысячи рублей или 30 000 рублей в месяц", - сказал он.

Власти не вмешиваются в спор садоводов с энергетиками

"Мы не можем вмешиваться в спор двух субъектов. Как мне известно, члены СНТ пожаловались в прокуратуру 4 сентября и прокуратурой вынесено представление в адрес ПАО "ТНС энерго Кубань". Поэтому о подключении надо спрашивать в этой организации", - высказал свою позицию глава администрации Адлера Денис Юрковский.

По словам председателя СНТ Елены Портновой, "отключение производила организация ПАО "Кубаньэнерго".

Представитель пресс-службы Сочинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" Олеся Миценко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что "в адрес Сочинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" была направлена заявка (уведомление) от ПАО "ТНС энерго Кубань" на ввод режима полного ограничения потребления электроэнергии в связи с задолженностью СНТ "Золотой гребешок".

"В соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, сетевая организация (в данном случае Сочинский филиал ПАО "Кубаньэнерго") при поступлении уведомления от гарантирующего поставщика электроэнергии (в данном случае ПАО "ТНС энерго Кубань") обязана произвести отключение потребителя-неплательщика, указанного в уведомлении от электрической сети. Напоминаем, что в соответствии со статьей 539 Гражданского кодекса Российской Федерации все граждане обязаны оплачивать потребленную электроэнергию", - подчеркнула Олеся Миценко.

Представитель пресс-службы ПАО "ТНС энерго Кубань" Анна Шеховцева сообщила "Кавказскому узлу", что "в настоящее время ведется разбирательство".

"Подробный ответ на ваш запрос будет дан 10 сентября. На СНТ подан иск в суд, но информации о его принятии пока нет", - подчеркнула Шеховцева, не ответив при этом на вопрос, почему отключение было произведено без судебного разбирательства и решения.

Адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко поверг сомнению правомочность действий энергетиков.

"Отключить абонентов просто так от электроэнергии нельзя, потому что это автоматически создает ситуацию ЧС. Даже в случае установления судом фактов неуплаты за электроэнергию, отключать потребителей нельзя. Есть установленные законом формы взыскания долга с помощью приставов", - подчеркнул Охрименко.

Он также отметил, что "такого понятия, как должник СНТ, - быть не может, потому что СНТ - это некоммерческое объединение, которое не может нести ответственность по долгу за всех потребителей".

"Само СНТ предполагает объединившихся членов товарищества, - физических лиц, - которые и являются основными потребителями. Если они заявляют, что у них нет долгов, то истец еще должен доказать, что они есть, так как у каждого потребителя есть индивидуальный счетчик учета. Я бы рекомендовал подать всем физическим потребителям иск к ПАО, где так же поставить вопрос о взыскании не только морального, но и материального вреда за испорченные продукты и вещи, пострадавшие в результате незаконного отключения от электроэнергии", - добавил адвокат.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о проблемах с электроэнергии и в других районах Сочи. Так, в начале сентября стало известно, что около 200 покупателей курортной недвижимости по улице Тепличная в селе Раздольное в течение двух недель находились без электричества. На длительный срок оказались отключены от энергоснабжения СНТ "Чаевод" и "Зодчий".