МВД Дагестана назвало авторов угроз Криду экстремистами

07 сентября 2018, 16:07

Личности некоторых авторов угроз певцу Егору Криду уже установлены, сообщила сегодня полиция, заявив, что не допустит срыва концерта в Дагестане.

"Кавказский узел" сообщал, что российский поп-исполнитель Егор Крид, запланировавший дать 9 сентября концерт в Махачкале, получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан.

Противники концерта Крида сослались на исламские нормы, расценивая выступление Крида как угрозу для нравственности дагестанской молодежи, особенно девушек. Снисходительное отношение власти к таким протестам религиозной молодежи говорит о ее неспособности защищать светские установки государства, заявили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Полиция пообещала не допустить срыва концерта Егора Крида. "МВД по Республике Дагестан предпримет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий. Будут пресечены любые попытки, принимаемые экстремистами к их срыву", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Часть членов "группы экстремистски настроенных лиц", которые пытаются помешать проведению концерта певцы Егора Крида и других подобных мероприятий, уже известны полиции, со ссылкой на МВД Дагестана сообщили сегодня "Махачкалинские известия".

Ведомство напомнило, что Дагестан является светской республикой. "Просим быть предусмотрительными и не идти на поводу людей, призывающих к противоправной деятельности, которые хотят разжечь межнациональную рознь и при этом используют религиозную составляющую, преследуя цель - сорвать данный концерт и любые другие мероприятия, проводимые на территории Дагестана", - приводят сообщение пресс-службы "Зори Табасарана".

На сайте МВД по Республике Дагестан по состоянию на 16:07 мск нет текста этого сообщения.

Напомним, что ранее, в середине августа, боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов раскритиковал дагестанскую молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в Махачкале. Эта критика вызвала в соцсетях недоумение и упреки в адрес самого спортсмена, Нурмагомедову пришлось написать пост с оправданиями.