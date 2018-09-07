Участники голодовки в Черкесске скептически оценили обещания власти

07 сентября 2018, 13:17

Четверо жителей Карачаево-Черкесии пригрозили возобновить голодовку, приостановленную 6 сентября, если власти не выполнят обещание объективного расследования дел, которые стали причиной акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", жители Карачаево-Черкесии Алла Русакова, Любовь Рахаева, Елена и Борис Половины с 3 сентября проводили голодовку у дома правительства республики и приостановили ее 6 сентября после приглашения на встречу с чиновниками.

Алла Русакова, мать умершего в 2013 году в реанимации горбольницы Черкесска Дениса Тимченко, в июле проводила одиночные пикеты, призывая возобновить расследование дела о гибели ее сына. Любовь Рахаева - мать бывшего замначальника ОВД по Черкесску Руслана Рахаева, осужденного 15 июня на девять лет колонии. Елена и Борис Половины еще в 2015 году проводили вместе с Аллой Русаковой голодовку, требуя привлечь к ответственности избивших их людей.

6 сентября с участниками акции протеста, требовавшими объективного расследования уголовных дел, встретился федеральный инспектор аппарата полпредства по Карачаево-Черкесии Юрий Ясько, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Алла Русакова.

По ее словам, федеральный инспектор пообещал, что уголовные дела будут изъяты из республиканского управления СКР и переданы в СУ СКР по СКФО. Юрий Ясько заверил также, что по всем делам будет проведено новое расследование, сообщила Алла Русакова.

"Мы подождем месяц и, если данное обещание не будет выполнено, возобновим голодовку", - пояснила она.

Недоверие к властям женщина объяснила тем, что проводила акции протеста и ранее – в частности, в ноябре 2015 года. "Мне и тогда обещали, что будет объективное расследование, однако прошло три года, но ничего не изменилось", - сказала Алла Русакова.

Информация об итогах встречи представителей властей с участниками акции протеста, по состоянию на 13.16 мск, на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии не опубликована.

Участники голодовки напомнили о причинах акции протеста

По словам Любови Рахаевой, дело о смерти сына Русаковой и дело ее сына Руслана Рахаева расследовали одни и те же следователи. "И по каждому из этих уголовных дел следствие назначало по несколько судебно-медицинских экспертиз, пока не добивалось такого заключения, которое его устраивало", - поделилась своей версией с корреспондентом "Кавказского узла" Любовь Рахаева.

Супруги Борис и Елена Половины в течение пяти лет добиваются привлечения к ответственности людей, жестоко избивших Елену, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Борис Половин. "В результате она стала инвалидом 2-й группы, били ее по жизненно важным органам, в том числе и по голове", - сказал Борис Половин.

По его словам, уголовное дело было возбуждено только в 2015 году, после того, как супруги в первый раз объявили голодовку. При этом "по сегодняшний день никто никакого наказания по этому делу не понес", уточнил Борис Половин.