Пострадавшие при посадке самолета в Сочи выписаны из больниц

07 сентября 2018, 10:38

Сегодня выписана женщина, пострадавшая в результате аварийной посадки самолета в Сочи, сообщил представитель Краевой клинической больнице №1.

Как писал "Кавказский узел", ночью 1 сентября при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 пассажирами на борту. 18 человек пострадали, трое - двое детей и женщина - были госпитализированы. Женщину доставили в Краснодар. 2 сентября врачи отпустили домой двоих детей, госпитализированных после аварийной посадки самолета.

Пострадавшая в результате аварийной посадки женщина получила травму спины, ей была сделана операция, сообщает сегодня ТАСС.

"Выписана сегодня", - заявил агентству представитель Краевой клинической больнице №1.

Все пассажиры, которые получили травмы во время авиаинцидента в Сочи могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения, уточнил ранее представитель Всероссийского союза страховщиков.

Пострадавшим в результате жёсткой посадки Boeing для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию "Сургутнефтегаз" документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 миллионов рублей и зависит от тяжести полученных травм, процитировало 1 сентября главу Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игоря Юргенса "Российская газета".

Напомним, что Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке черных ящиков самолета, загоревшегося при посадке в аэропорту Сочи. По мнению летчиков и работников сочинского аэропорта, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", власти после инцидента должны пересмотреть вопросы транспортной безопасности в авиации.