Аварийная посадка самолета в Сочи Фото пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

07 сентября 2018, 10:38

Пострадавшие при посадке самолета в Сочи выписаны из больниц

Сегодня выписана женщина, пострадавшая в результате аварийной посадки самолета в Сочи, сообщил представитель Краевой клинической больнице №1.

Как писал "Кавказский узел", ночью 1 сентября при посадке в аэропорту Сочи загорелся Boeing со 170 пассажирами на борту. 18 человек пострадали, трое - двое детей и женщина - были госпитализированы. Женщину доставили в Краснодар. 2 сентября врачи отпустили домой двоих детей, госпитализированных после аварийной посадки самолета.

Пострадавшая в результате аварийной посадки женщина получила травму спины, ей была сделана операция, сообщает сегодня ТАСС.

"Выписана сегодня", - заявил агентству представитель Краевой клинической больнице №1.

Все пассажиры, которые получили травмы во время авиаинцидента в Сочи могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения, уточнил ранее представитель Всероссийского союза страховщиков.

Пострадавшим в результате жёсткой посадки Boeing для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию "Сургутнефтегаз" документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 миллионов рублей и зависит от тяжести полученных травм, процитировало 1 сентября главу Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игоря Юргенса "Российская газета".

Напомним, что Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке черных ящиков самолета, загоревшегося при посадке в аэропорту Сочи. По мнению летчиков и работников сочинского аэропорта, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", власти после инцидента должны пересмотреть вопросы транспортной безопасности в авиации.

Примечание:

"Власти Сочи уточнили число госпитализированных пассажиров аварийного самолета", "Самолет Уфа-Сочи экстренно сел из-за возгорания двигателя", "Родные жертв ростовской авиакатастрофы выиграли иск к FlyDubai".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 сентября 2018, 12:35

07 сентября 2018, 11:34

  • Антимонопольщики Дагестана оштрафовали три авиакомпании

    Авиакомпании "Нордстар", "ЮтЭйр" и "Победа" оштрафованы на 1.5 миллиона рублей за то, что не предоставили информацию о затратах на перевозку одного пассажира по маршруту Махачкала - Москва - Махачкала и о количестве реализованных билетов, заявило сегодня УФАС по Дагестану.

07 сентября 2018, 10:38

07 сентября 2018, 09:30

07 сентября 2018, 08:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости