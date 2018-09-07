Житель Дагестана задержан после дебоша в самолете

07 сентября 2018, 08:10

Полицейские в Махачкале задержали пассажира самолета, на поведение которого пожаловался командир экипажа. На задержанного составлен протокол о хулиганстве, сообщило 6 сентября МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в самолете, летевшем из Москвы в Махачкалу. Командир воздушного судна сообщил транспортной полиции, что один из пассажиров во время полета отказывался выполнять требования авиационной безопасности и оскорблял бортпроводников.

Полицейские доставили пассажира в дежурную часть полиции в аэропорту и составили административный протокол о правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по СКФО.

С апреля 2017 года ужесточено наказание нарушителям порядка на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Согласно внесенным изменениям в статью 213 УК РФ нарушителям грозит не только административное наказание, но и уголовное преследование с наказанием до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале житель Кубани был наказан за дебош в самолете. Он был привлечен к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и оштрафован на 500 рублей.