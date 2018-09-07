Жители Теречного добились от чиновников гарантий постройки школы

07 сентября 2018, 06:15

Встретившиеся с жителями села Теречного представители правительства республики заверили, что новая школа в селе, строительства которой жители добиваются несколько лет, будет построена в 2019 году. Получив гарантии чиновников, родители отпустили детей в старое здание школы.

Как сообщал "Кавказский узел", в селе Теречное большинство учеников и их родителей проигнорировали День знаний и начало нового учебного года. Всего в школе должны учиться 300 учеников, но 250 детей родители оставили дома в знак протеста против обучения в ветхой турлучной постройке.

Сообщение об аварийном состоянии школы в селе Теречном поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "В школе не то что детей учить, скотину держать нельзя! Потому что школа старая, турлучная постройка, вот-вот разрушится", - заявил автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На встречу с жителями Теречного, которые отказались отправлять своих детей в школу, из Махачкалы приехали полпред врио главы Дагестана в Северном округе республики Саадула Сайпулаев, и.о. первого заместителя министра образования и науки Ширали Алиев и руководитель Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Магомедгази Мухутдинов.

Встреча состоялась в администрации Теречного, а затем она продолжилась во дворе, где чиновникам пришлось отвечать на вопросы тех, кого не вместил кабинет главы администрации, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель Теречного Нажмутдин Мукуев.

«Собравшиеся сказали чиновникам, что детей в школу они не пустили не только из-за аварийного состояния школы, но и в знак протеста. Сколько лет мы пытаемся получить внятные ответы на вопросы по строительству школы, но все эти годы власти нас не слышали. На все наши письма в районные и республиканские структуры мы получали стандартные отписки. И только тогда нам пришлось прибегнуть к таким крайним мерам, как в этом году. Только после этого к нам приехали республиканские начальники, и мы получили исчерпывающие ответы на наши вопросы», - сказал Нажмутдин Мукуев.

"Кавказский узел" сообщал, что школьники и их родители несколько лет ожидают строительства новой школы взамен турлучной постройки полувековой давности в Теречном. В этом году строительство школы в селе началось, но было остановлено из-за выявленных нарушений. Из-за нехватки учебных классов в этом году школа отказала в приеме двадцати детей.

Встреча изначально носила довольно напряженный характер, рассказал "Кавказскому узлу" местный житель Арсен Саидов.

По его словам, перед приездом делегации из Махачкалы сотрудники правоохранительных органов приехали к одной из женщин, которая также не пустила детей в школу. "Она отказалась подписывать какие-либо бумаги, на что ей в довольно грубой форме сотрудник, молодой парень, пригрозил, что сейчас он вызовет наряд полиции и ее силой доставят в отделение, где она подпишет все, что ей скажут", - рассказал он.

У женщины больное сердце, ей стало плохо и пришлось вызывать "скорую помощь". "Это происшествие сказалось на настроении собравшихся, особенно женщин. Поэтому и началась встреча на повышенных тонах", - рассказал Арсен Саидов.

По его словам, полпред Саадула Сайпулаев смог разрядить обстановку и призвал собравшихся работать продуктивно. «Мы услышали и от него, и от Ширали Алиева главное, что волнует и детей, и взрослое население села – к 1 сентября 2019 года в Теречном будет построена новая школа. Они это гарантируют», - рассказал Саидов.

По его словам, Ширали Алиев подробно рассказал, как решался вопрос о строительстве школы в селе. «Он сказал, что этот проект типовой современной школы находится в реестре Министерства строительства РФ. И сооружение этого объекта будет находиться под пристальным вниманием проектировщиков. По всему периметру стройплощадки будут установлены видеокамеры которые будет в режиме онлайн прослеживать ход работ и фиксировать все сроки поэтапного строительства объекта», - говорит Арсен Саидов.

Работы на стройплощадке начнутся, когда будет проведен тендер и определен подрядчик, а чиновники из Махачкалы выступили гарантами, что сказанные слова в этот раз не будут расходиться с делом, рассказал корреспонденту депутат сельского собрания Магомед Разаков.

Он также сказал, что когда определится заказчик, что инициативная группа Теречного выступит с предложением, которое, по его мнению, заинтересует подрядчика. «Мы предложим в состав строительной бригады включить и жителей нашего села. Среди местного населения много опытных профессиональных строителей. К тому же, работать они будет с полной самоотдачей, потому что строить будут для своих детей, а потом и внуков», - уверен Магомед.

Как сказал Нажмутдин Мукуев, на следующий день после встречи жителей села с республиканскими и районными чиновниками все дети пошли в школу.