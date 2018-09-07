07 сентября 2018, 03:26

Штормовое предупреждение объявлено в Адыгее

Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром ожидаются на территории Адыгеи до 8 сентября, сообщило МЧС.

По данным ведомства, непогода прогнозируется в республике 7 и 8 сентября, она будет сопровождаться усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

Возможны подтопления, размывы берегов рек, обрывы линий связи и электропередачи, повреждение кровли и остекления зданий, а также гибель посевов и садов, сообщило Главное управление МЧС России по Адыгее на своем сайте.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 7 сентября в Майкопе облачно, умеренный дождь, температура воздуха + 24 градуса, ветер северный, со скоростью два метра в секунду. Ночью 7 сентября пройдет слабый дождь, ветер усилится до 9 метров в секунду, температура воздуха снизится до +15 градусов. 8 сентября  днем пройдет слабый дождь, воздух прогреется до +26 градусов, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

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  • Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести

    В Краснодаре арестован бывший координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович. Всего 5 и 6 сентября задержаны по меньшей мере шесть краснодарских активистов, пятеро из них уже арестованы. Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

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