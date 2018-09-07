Более 500 силовиков приняли участие в антитеррористических учениях в Дагестане

07 сентября 2018, 04:35

Сотрудники силовых ведомств отработали действия по пресечению террористического акта на водном транспорте в акватории Каспийского моря.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Дагестану, чуть более 500 сотрудников подразделений силовых ведомств на учениях 5 сентября отработали совместные с подразделениями органов исполнительной власти действия в случае террористической угрозы, а также проверили, насколько эффективны существующие меры борьбы с этим явлением.

В ходе учений силовики успешно провели контртеррористическую операцию - обезвредили группу условных террористов и освободили "заложников" - 15 членов экипажа судна, передает 6 августа со ссылкой на пресс-службу погрануправления "РИА Дагестан".

"Кавказский узел" писал, что 3 сентября учения подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа начались на территории Волгоградской и Астраханской областей, а также в Дагестане и Северной Осетии. На Каспии судам предстояло доставить горюче-смазочные материалы на сушу в район боевых действий, а войска тылового подразделения должны были обеспечить боеприпасами корабли в акватории Каспийского моря.